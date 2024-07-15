Чарівна Кенза Лейлі стала переможницею конкурсу "Міс ШІ": що постить красуня у мережі

Кенза Лейлі стала переможницею на конкурсі "Міс Штучний Інтелект". Красуня – марокканська блогерка, мета якої – внести у світ творців ШІ "різноманітність та інклюзивність".

Їй вдалося здобути перемогу з-поміж 10 претенденток на цей титул. У традиційній рубриці #Дівчина_дня Gentelman 24 розповість вам про Кензу Лейлі. Гайда знайомитись з володаркою титулу "Міс Штучний Інтелект".

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Що варто знати про перемогу Кензи Лейлі

Кенза Лейлі з Марокко. Вона лайфстайл-інфлюєнсерка. У красуні, створеної ШІ, понад 207 тисяч підписників в інстаграмі та 45 тисяч – у тіктоці.

Звернімо увагу, що Кенза – абсолютне творіння ШІ. Все, починаючи від її зображень та підписів до постів, і закінчуючи промовою на церемонії нагородження, – генероване Штучним Інтелектом.

Перемога в конкурсі "Міс ШІ" ще більше мотивує мене продовжувати працювати над розвитком технології штучного інтелекту,

– сказала Лейлі у відеозаписі промови.

За її словами, ШІ – не просто інструмент. Кенза вважає, що це трансформаційна сила, здатна руйнувати галузі, кидати виклик нормам, а також створювати можливості там, де їх раніше не існувало взагалі.

Кенза Лейлі – "Міс ШІ" / Фото з інстаграму Кензи

У міру того, як ми рухаємося вперед, я прагну сприяти різноманітності та інклюзивності в цій галузі, гарантуючи, що кожен має місце за столом технологічного прогресу,

– наголосила вона.

Це цікаво! Звернімо увагу на те, що перший конкурс "Міс ШІ" відкрився навесні. Організатори зазначили, що на ньогоз усього світу.

Що стосується Лейлі, то її створила Міріам Бесса. Мовиться про засновницю ШІ-агентства Phoenix AI. Після перемоги Кензи вона отримала 5 тисяч доларів готівкою, підтримку на Fanvue, а також послуги публіциста, щоб популярність моделі зросла.

До слова, у цьому конкурсі друге місце посіли Лаліна Валіна з Франції, а також Олівія Сі з Португалії.

Які фото публікує у мережі

Кенза носить хіджаб. Тож жодного відвертого або бодай трішки спокусливого кадру в її інстаграмі шукати не варто. Водночас можна сміливо зазначити, що вона справжня ікона стилю. І нею можуть надихатись інші дівчата та жінки, котрі носять хіджаб.

Кенза надзвичайно стильно одягається / Фото з інстаграму Кензи

Фото Кензи під час прогулянки / Фото з інстаграму Кензи

Сонячний кадр Кензи / Фото з інстаграму Кензи

Кенза носить вишуканий хіджаб / Фото з інстаграму Кензи

Також Кензі дуже личить денім / Фото з інстаграму Кензи

Кенза під час відпочинку у Барселоні / Фото з інстаграму Кензи

А ще Кенза турбується про довкілля / Фото з інстаграму Кензи

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Наступного разу ми розповімо про Лаліну Валіну. Французька модель, створена ШІ, теж шалено популярна та варта вашої уваги.