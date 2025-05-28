Не всі кросівки однакові й не всі мають однакове призначення – якісь для бігу, інші для тенісу, баскетболу чи для повсякденного носіння. А які для марафону, розповість 24 Канал завдяки GQ.
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Як вибрати кросівки для марафону
Отже, якщо ви прагнете пробігти марафон чи іншу довгу дистанцію, і успішно завершити цю звитягу, вам потрібно подбати про правильне взуття (зрештою, це актуально, навіть якщо ви бігаєте вдома). І ось як його слід вибирати.
- Не покладайтеся на стиль. Яскраві кольори, дивовижний дизайн і так далі – все це не має значення, коли мова про кросівки для бігу. Тут важливо, як ви в них себе почуваєте, для чого вони зроблені, наскільки міцні та чи справді вони підходять для забігів.
- Подумайте про комфорт. Якщо ви збираєтеся пробігти 42 кілометри, робити це у некомфортному взутті – остання справа. Воно не може бути занадто тісне, мати шви, які завдають болю, або змушувати ваші ноги пітніти більше, ніж слід.
На що звернути увагу, щоб обрати правильне взуття для марафонських забігів / Фото nensuria@freepik
- Зважте на амортизацію та вагу. В ідеалі, ваше взуття має бути легким, бо важка пара може вплинути на комфорт, час і швидкість. Також зверніть увагу на амортизацію підошви – вона повинна бути добре розподілена, і чим товстіша й м'якша підошва, тим краще.
- Переконайтеся, що у носку достатньо місця. Носок взуття важливіший, ніж ви думаєте. Коли ви бігаєте на довгі дистанції, вам потрібна пара взуття, в якому ви матимете можливість поворушити пальцями ніг. Інакше готуйтеся до мозолів.
- Оберіть правильний розмір. Рекомендують брати кросівки на пів розміру більші за ваш стандартний. Якщо взуття вам не підходить, буде більше тертя і більше шансів зазнати травми під час бігу. Взуття має точно підходити по п'яті та середній частині, але при цьому залишати достатньо місця в носку.
- Насамкінець – не можна бігти марафон у новому взутті. Бо ви не знаєте, які нова річ має ділянки, що можуть завдати вам болю, чи можуть вони спричиняти натирання та чи буде в них насправді комфортно, коли ви вже пробігли пів дистанції.