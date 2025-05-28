Не все кроссовки одинаковы и не все имеют одинаковое назначение – какие-то для бега, другие для тенниса, баскетбола или для повседневной носки. А какие для марафона, расскажет 24 Канал благодаря GQ.
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Как выбрать кроссовки для марафона
Итак, если вы хотите пробежать марафон или другую длинную дистанцию, и успешно завершить эту победу, вам нужно позаботиться о правильной обуви (впрочем, это актуально, даже если вы бегаете дома). И вот как ее следует выбирать.
- Не полагайтесь на стиль. Яркие цвета, удивительный дизайн и так далее – все это не имеет значения, когда речь о кроссовках для бега. Здесь важно, как вы в них себя чувствуете, для чего они сделаны, насколько прочные и действительно ли они подходят для забегов.
- Подумайте о комфорте. Если вы собираетесь пробежать 42 километра, делать это в некомфортной обуви – последнее дело. Она не может быть слишком тесная, иметь швы, которые причиняют боль, или заставлять ваши ноги потеть больше, чем следует.
На что обратить внимание, чтобы выбрать правильную обувь для марафонских забегов / Фото nensuria@freepik
- Учтите амортизацию и вес. В идеале, ваша обувь должна быть легкой, потому что тяжелая пара может повлиять на комфорт, время и скорость. Также обратите внимание на амортизацию подошвы – она должна быть хорошо распределена, и чем толще и мягче подошва, тем лучше.
- Убедитесь, что в носке достаточно места. Носок обуви важнее, чем вы думаете. Когда вы бегаете на длинные дистанции, вам нужна пара обуви, в которой вы будете иметь возможность пошевелить пальцами ног. Иначе готовьтесь к мозолям.
- Выберите правильный размер. Рекомендуют брать кроссовки на полразмера больше вашего стандартного. Если обувь вам не подходит, будет больше трения и больше шансов получить травму во время бега. Обувь должна точно подходить по пятке и средней части, но при этом оставлять достаточно места в носке.
- Наконец – нельзя бежать марафон в новой обуви. Потому что вы не знаете, какие у новой вещи есть участки, могущие принести вам боль, могут ли они вызывать натирание и будет ли в них на самом деле комфортно, когда вы уже пробежали пол дистанции.