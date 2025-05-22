Подробиці неординарної ситуації описав для Il Messaggero 26-річний Валеріо Маселла – тренер Роберта Френсіса Прево. 24 Канал перекаже їх для вас.

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"Я не міг у це повірити – що тренував понтифіка"

За словами Валеріо, пан Прево, як для чоловіка свого віку (зараз Папі 69 років), має чудову фізичну форму. Вона свідчить, що ця людина ніколи не припиняла займатися спортом.

Ще коли Прево був кардиналом, він, починаючи з 2023 року, відвідував спортзал при Ватикані. Зараз, звісно, спортзал втратив клієнта – адже конклав обрав Прево Папою Римським.

Тут, у спортзалі, ніхто не знав, що Роберт, тепер уже Лев XIV, був кардиналом, і найменше я, який його тренував,

– зізнався Валеріо.

Тренувався майбутній Папа у нього майже 2 роки, заняття відвідував регулярно (двічі або й тричі на тиждень) і був досить послідовним у своїх тренуваннях. Займався годину, найчастіше вранці, а потім повертався на роботу.

Ми завжди починали з аеробіки та розминки на тренажерах, наприклад, на біговій доріжці або на велотренажері. А через пів години переходили до вправ для зміцнення м'язів, а також до вправ для постави,

– описав заняття тренер.

Нинішній Папа, як виявилося, у чудовій формі та регулярно відвідував спортзал / Фото AP

Валеріо не помічав, щоб Прево перебував у стресі, також майбутній Папа ніколи не здавався йому "напруженим паном" – навіть навпаки. З іншого боку, вони багато не розмовляли.

Він був дуже стриманий, хоча завжди дуже добрий і усміхнений. Іноді між нами відбувався обмін думками, він розповідав мені, що в дитинстві багато займався спортом і що йому подобаються різні дисципліни. Я уявляв собі, що він дуже зайнята людина, хоча й не знав, чим саме він займається,

– каже тренер.

Прево приходив на заняття у неформальному одязі та зосереджувався на тренуванні. Тренер думав, що Прево був професором чи академіком. І тільки коли того обрали Папою, Валеріо побачив по телевізору та впізнав свого підопічного.

Я не міг у це повірити. Що я тренував майбутнього понтифіка! Це неймовірно, але – для мене він був таким самим клієнтом, як і всі інші, і поводився, як усі клієнти цього залу,

– розповів Валеріо.

Нагадаємо, 8 травня конклав кардиналів обрав 267-го Папу. Ним став якраз Роберт Прево, який обрав собі ім'я Лев XIV. Це перший Папа-августинець та перший понтифік зі США.