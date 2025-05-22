Подробности неординарной ситуации описал для Il Messaggero 26-летний Валерио Маселла – тренер Роберта Фрэнсиса Прево. 24 Канал перескажет их для вас.

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"Я не мог в это поверить – что тренировал понтифика"

По словам Валерио, господин Прево, как для мужчины своего возраста (сейчас Папе 69 лет), в прекрасной физической форме. Она свидетельствует, что этот человек никогда не прекращал заниматься спортом.

Еще когда Прево был кардиналом, он, начиная с 2023 года, посещал спортзал при Ватикане. Сейчас, конечно, спортзал потерял клиента – ведь конклав избрал Прево Папой Римским.

Здесь, в спортзале, никто не знал, что Роберт, теперь уже Лев XIV, был кардиналом, и меньше всего я, который его тренировал,

– признался Валерио.

Тренировался будущий Папа у него почти 2 года, занятия посещал регулярно (дважды или трижды в неделю) и был достаточно последовательным в своих тренировках. Занимался час, чаще всего утром, а потом возвращался на работу.

Мы всегда начинали с аэробики и разминки на тренажерах, например, на беговой дорожке или на велотренажере. А через полчаса переходили к упражнениям для укрепления мышц, а также к упражнениям для осанки,

– описал занятия тренер.

Нынешний Папа, как оказалось, в прекрасной форме и регулярно посещал спортзал / Фото AP

Валерио не замечал, чтобы Прево находился в стрессе, также будущий Папа никогда не казался ему "напряженным господином" – даже наоборот. С другой стороны, они много не разговаривали.

Он был очень сдержанный, хотя всегда очень добрый и улыбчивый. Иногда между нами происходил обмен мнениями, он рассказывал мне, что в детстве много занимался спортом и что ему нравятся разные дисциплины. Я представлял себе, что он очень занятой человек, хотя и не знал, чем именно он занимается,

– говорит тренер.

Прево приходил на занятия в неформальной одежде и сосредотачивался на тренировке. Тренер думал, что Прево был профессором или академиком. И только когда того избрали Папой, Валерио увидел по телевизору и узнал своего подопечного.

Я не мог в это поверить. Что я тренировал будущего понтифика! Это невероятно, но – для меня он был таким же клиентом, как и все остальные, и вел себя, как все клиенты этого зала,

– рассказал Валерио.

Напомним, 8 мая конклав кардиналов избрал 267-го Папу. Им стал как раз Роберт Прево, который выбрал себе имя Лев XIV. Это первый Папа-августинец и первый понтифик из США.