А все тому, що жінка виграла перший чемпіонат Європи з сексу. Тож забрала чималі призові та, як вона сама каже, змінила своє життя.

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"Я виграла Чемпіонат Європи з сексу й отримала нові груди та BMW"

Чемпіонат Європи з сексу став сумнозвісним після того, як кілька зірок кіно "для дорослих" покинули цей захід через низькі бюджети. Але Марія Задравець (Sweet Mery), 27-річна хорватка, яка мешкає в Німеччині, залишилася.

І саме вона стала переможницею конкурсу в соціальних мережах, хоча у неї був лише один виступ. Ось так і вийшло, що одна людина виграла величезні 860 000 фунтів стерлінгів.

Через рік після виграшу Марія розповіла, що вклала гроші в нові груди, збільшивши до 4 – на два розміри. А також витратилася на хорошу німецьку машину.

Я купила новий BMW, інвестувала у свій бізнес, інвестувала в себе, збільшила груди та зробила пластику носа,

– сказала Марія.

Sweet Mery виграла чемпіонат Європи з сексу та вклала гроші у нові груди / Колаж зображень zadravecmarija1 з Х

Вона каже, що її життя значно змінилося, зросла популярність, про неї часто пишуть портали, вона бере участь у телешоу, часто дає інтерв'ю. Люди навіть впізнають її на вулиці.

Після перемоги на чемпіонаті Європи було багато хвилюючих моментів, і вони все ще є. Не кажу вже про повсякденне життя – кожного дня люди вітали мене, а я робила тисячі селфі... Це було справді чудово,

– згадувала Задравець.

Щодо суперечок навколо чемпіонату, що точилися торік, Марія сказала так: "Суперечки є в усьому й у всіх професіях, на жаль, люди такі. Однак переважна більшість підтримує мене".

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Жінка додала, що цього року, у 2024, вона також візьме участь у Чемпіонаті Європи з сексу. Він відбудеться наприкінці вересня у Стокгольмі.