Ця помилка може зруйнувати ваші стосунки й ваше щастя, але її можна уникнути

Хороші стосунки не падають з неба і не є чимсь на кшталт виграшу в лотерею. Так само вони не залежать лише від рівня любові між людьми. Хорошими стосунки стають тоді, коли над ними працюють.

На жаль, багато факторів можуть негативно вплинути на цей процес, серед них і наші власні помилки. Про одну з найгірших розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Найгірша помилка, яка робить ваші стосунки нещасливими

За словами сімейного психолога Террі Реала, є шаблони, яких люди несвідомо дотримуються, хоча ними можуть завдати великої шкоди стосункам. Серед цих шаблонів ховається одна дуже серйозна помилка.

І ось вона: не просити того, чого ви хочете. Це найбільша помилка, яку можна зробити в романтичних, дружніх чи навіть робочих стосунках.

За даними Реала, багато пар не висловлюють того, чого вони хочуть або потребують від іншої людини, а замість цього постійно скаржаться на партнера. Це, ясна річ, не допомагає.

Ба більше – демотивує іншу людину та заважає парі діяти як команда, особливо під час розв'язання конфліктів. Ця помилка також формує деструктивний менталітет "один проти іншого".

Є помилка, що робить стосунки нещасливими – але є й спосіб її уникнути / Фото drobotdean@freepik

Реал пропонує не скаржитися чи злитися, а почати з вразливої розмови. Розмови без страху попросити про те, чого ви дійсно хочете чи потребуєте для того, щоб вам було добре.

Але це має бути прохання, а не наказ чи зобов'язання, якого інша людина повинна дотримуватися дослівно. Ні, це має бути ефективна дискусія з пошуком найкращого способу зробити так, щоб кожен здобув те, що йому потрібно від стосунків.

Це дуже корисно у всіх видах стосунків і на роботі, де вам також потрібно просити, як-от про більшу зарплату чи відгули, щоб залишатися продуктивним і задоволеним роботою. Бо ж люди не читають ваші думки й не пізнають ваших потреб, просто глянувши на вас.

Тому важливо, щоб ми наважувалися говорити, просити, запитувати і бути готовими шукати рішення, а не атакувати та висувати скарги, які тільки погіршують ситуацію.