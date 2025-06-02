Для міцних і щасливих стосунків: 7 звичок для пари, які слід практикувати кожного ранку

Ранкова рутина нікуди від нас не дінеться, вона є невіддільною частиною нашого життя. Тож чому б не обернути її на свою користь на 100%?

Існують ранкові звички, здатні допомогти закоханій парі зміцнити зв'язок та навіть посилити інтимність. 24 Канал завдяки GQ розповість про них докладніше.

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Ось ці ранкові звички просто необхідні для щасливих стосунків

Ранкові дії можуть задати тон усьому дню, а якщо подумати, то і всьому життю. Адже хороші ранкові звички можуть мати позитивний вплив на ваші стосунки протягом років.

Вони допоможуть вам рости як особистість, ділитися цим ростом у парі, розвиватися разом. І, звісно, вони запобігають формуванню дистанції – як суто людської, так і інтимної.

Тому варто скористатися ранком, щоб робити дещо разом. А саме:

Разом готуйте сніданок. Це може навчити вас краще працювати в команді, дозволить вам провести трохи спільного часу перед початком роботи, обговорити плани на день тощо.

Це може навчити вас краще працювати в команді, дозволить вам провести трохи спільного часу перед початком роботи, обговорити плани на день тощо. Разом проведіть час без екранів. Екрани поглинають всю вашу увагу і заважають вам слухати та спілкуватися.

Спільні ранкові дії можуть задати тон усьому дню, а якщо подумати, то і всьому життю / Фото freepik