Идеальный отпуск – это не про месяц бездействия, говорит наука, а дней следует брать ощутимо меньше и проводить их заметно активнее. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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7 или 14: сколько дней отпуска нужно взять, чтобы по-настоящему отдохнуть

Об этом пишут в исследовании, опубликованном в Journal of Happiness. Организаторы измеряли самочувствие 54 работников, когда они шли в отпуск, после каждого дня отдыха, и наконец когда люди возвращались на работу. Что заметили?

Что уровень самочувствия людей постепенно повышался с каждым выходным днем, на пик выйдя на восьмой день . Затем – плато. Проще говоря, после 8 дней вы не будете становиться счастливее, даже если отдыхаете все 15.

. Затем – плато. Проще говоря, после 8 дней вы не будете становиться счастливее, даже если отдыхаете все 15. Более того, исследователи из Университета Тампере в Финляндии предполагают, что положительный эффект отпуска начинает спадать с десятого дня. Тогда ваш мозг уже будет думать о непрочитанных письмах, невыполненных или новых задачах и тому подобном, и наслаждение поблекнет.

Тем не менее отпуск точно надо брать, и делать это следует регулярно. Американский университет психологии пишет, что люди, которые исправно берут отпуска, имеют гораздо более низкий уровень стресса.

Идеальный отпуск имеет достаточно четкий рецепт, обоснованный научными исследованиями / Фото freepik

Другими словами, разумнее не ставить все на один или два больших отпуска, а расставить отпускные периоды в течение года. То есть чтобы их было хотя бы три или четыре.

Что касается возвращения к работе – на самом деле это сложно безотносительно к продолжительности отпуска. Но вы можете облегчить этот процесс, если проведете отпуск полезно – так, чтобы по-настоящему выключиться из работы.

– на самом деле это сложно безотносительно к продолжительности отпуска. Но вы можете облегчить этот процесс, если проведете отпуск полезно – так, чтобы по-настоящему выключиться из работы. Хорошо было бы провести это время с семьей и друзьями – это имеет значительное влияние на ваше счастье. Также выбирайте простые, но эффективные занятия – сон, прогулки, творчество, смех, спорт или даже ничего.

Да, ничего – это очень популярное занятие во время отдыха. В Нидерландах есть даже специальный термин для этого – niksen, и эту концепцию характеризуют как искусство ценить отдых.

Итак, рецепт правильного отпуска таков: взять 7 – 11 дней и проводить их полезно. Вот такие отпуска и дают результат.