Син покійного мисливця на крокодилів Стіва Ірвіна продемонстрував своє накачане тіло, яке відповідає за всі ті бійки з тваринами, які він веде щодня, в рекламі австралійського бренду спідньої білизни Bonds, що готується до запуску у Сполучених Штатах. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BoredPanda.

Ефектно прорекламував спідню білизну

21-річний хлопець виглядав практично як вдома, коли позував поруч зі зміями, ящірками та павуками – більшість з яких насправді були отруйними – в одних лише боксерках бренду.

Роберт Ірвін у рекламній кампанії спідньої білизни / Фото з інстаграму Bonds

Цей момент мав просто продемонструвати кампанію "Made for Down Under". Але багато глядачів, особливо ті, хто практично спостерігав за тим, як ріс молодий Ірвін, залишилися з відвислими щелепами:

"Це так неправильно, мати такі неслухняні думки...", – зауважив один чоловік.

"Я достатньо доросла, щоб бути його матір'ю!" – додала інша жінка.

"Я пам'ятаю народження його та його сестри", – згадувала ще одна.

"Я лише на кілька років старша за нього. Я не можу. Я відчуваю, що бачила, як він росте, і це просто неправильно", – наголосила користувачка мережі.

Інші додали: "Мені 28, йому 21, все абсолютно законно, але це абсолютно неправильно".

"Брате, я не можу на це дивитися, – зауважив ще один. – Спостерігав за тобою на публіці відтоді, як ти був у підгузках".

Ефектна рекламна кампанія Bonds: дивіться відео

Ірвін спонтанно спробував себе у ролі моделі

Зовсім не думаючи про те, як ця пікантна фотосесія сподобається тим, хто стежить за його творчістю вже багато років, Ірвін відкрився людям, зосередившись лише на тому, що для нього означає бути моделлю.

"Це було досить миттєве "так", – сказав він зі сміхом, коли його запитали про те, чи були у нього якісь сумніви щодо участі у фотосесії. Хотів би я сказати, що я був дуже ввічливим і спокійним, але я був такий: "Так, зробімо це!". Тому що Бонд в Австралії є абсолютною іконою".

Крім того, я зараз перебуваю на такому етапі свого життя, коли намагаюся робити якомога більше різних і випадкових захоплюючих речей, і якщо це щось, що змушує мене трохи нервувати, чого я ніколи не робив раніше, і це викликає приплив адреналіну, то це те, що я хочу. Це те, чим я хочу займатися,

– зауважив він.

Провівши все своє життя в оточенні істот, які налякали б більшість людей, природоохоронець розглядає це лише як ще один "маленький шматочок хвилювання" – але цього разу, "я в трусах". До слова, він міг би стати ідеальною моделлю для плавок з нового сезону "Білого лотоса", які теж наробили чимало галасу.

Як знімали рекламну кампанію: дивіться відео

Щодо підготовки до проєкту, Ірвін вдячний, що його кар'єра вже включає в себе достатню кількість продуктів для здоров'я і гарного самопочуття в його раціоні.

Я повинен залишатися у відмінній формі з усіма тими божевільними речами, які я роблю. Я рятую крокодилів, я щодня ходжу в австралійський буш і з нього, і це важка робота, тому потрібно мати хорошу силу верхньої частини тіла, хорошу витривалість,

– додав Ірвін.

Не кажучи вже про те, що він хотів виглядати і почуватися якнайкраще, представляючи свою країну.

"В Австралійському зоопарку, нашому прекрасному заповіднику дикої природи, він чудовий, у мене є близько 700 акрів, щоб просто бігати. Тому я багато бігаю, багато бігаю на пагорбах", – зауважив він.

І хоча 21-річний хлопець комфортно влаштувався на своїй посаді доглядача зоопарку і фотографа дикої природи, врешті, це суворе нагадування про те, що він зробив чудову роботу, зберігаючи спадщину свого батька живим.