То чим відрізняється вміст алкоголю в різних типах рому? 24 Канал завдяки Reframe розповість про все докладно.

Дивіться також Що таке кашаса і чим відрізняється від рому цей популярний бразильський алкоголь

Що треба знати про вміст алкоголю в ромі

Що ми маємо на увазі, коли говоримо про вміст алкоголю? У такий спосіб заведено оцінювати міцність алкогольного напою. Найчастіше її вимірюють в ABV – це об'ємний вміст алкоголю.

Він показує, який відсоток алкоголю, тобто етанолу – психоактивної речовини, міститься у напої. ABV так і розшифровується – alcohol by volume, алкоголь за об'ємом.

Як напій з дистильованим спиртом, ром зазвичай містить близько 40% ABV. Але – це правило не є жорстким, тож різні види рому можуть містити від 20% до 75,5%.

Такий широкий діапазон пов'язаний з особливостями виробництва, що частково збігається з кольором і смаковими характеристиками. Однак є й кілька додаткових нюансів.

Скільки алкоголю є у різних видах рому? / Фото maxskyohm27626627@vecteezy

Світлий ром – зазвичай має близько 40%, що є стандартом для рому. Його в основному використовують у коктейлях, що гарантує збалансований ABV, який не перекриває інші інгредієнти.

ром – зазвичай має близько 40%, що є стандартом для рому. Його в основному використовують у коктейлях, що гарантує збалансований ABV, який не перекриває інші інгредієнти. Золотий ром – теж коливається в межах 40%, що дозволяє розкритися більш насиченому смаку без надмірної різкості.

ром – теж коливається в межах 40%, що дозволяє розкритися більш насиченому смаку без надмірної різкості. Темний ром – зазвичай має трохи вищий показник, від 40% до 50%. Деякі преміальні або надміцні сорти можуть мати й більше.

ром – зазвичай має трохи вищий показник, від 40% до 50%. Деякі преміальні або надміцні сорти можуть мати й більше. І ще є надміцний ром – міцний сорт темного рому, який містить щонайменше 57,5% ABV, а деякі сорти досягають 75,5%.

Ароматизовані роми, тобто настояні на фруктових ароматизаторах, зазвичай містять близько 40%. Пряні роми також. У цих видах напою роблять акцент на спеціях і ароматизаторах, а нижчий вміст алкоголю допомагає ароматам розкритися.

А чи залежить вміст алкоголю від виробника рому? / Фото ridersuperone@vecteezy

А проте, ще раз зауважимо, ці показники є радше рекомендованими, а кожен виробник рому має власну філософію та підхід. До прикладу, ось вміст алкоголю у напоях від основних брендів рому: