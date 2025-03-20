Так чем отличается содержание алкоголя в различных типах рома? 24 Канал благодаря Reframe расскажет обо всем подробно.

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Что надо знать о содержании алкоголя в роме

Что мы имеем в виду, когда говорим о содержании алкоголя? Таким образом принято оценивать крепость алкогольного напитка. Чаще всего ее измеряют в ABV – это объемное содержание алкоголя.

Он показывает, какой процент алкоголя, то есть этанола – психоактивного вещества, содержится в напитке. ABV так и расшифровывается – alcohol by volume, алкоголь по объему.

Как напиток с дистиллированным спиртом, ром обычно содержит около 40% ABV. Но – это правило не является жестким, поэтому разные виды рома могут содержать от 20% до 75,5%.

Такой широкий диапазон связан с особенностями производства, что частично совпадает с цветом и вкусовыми характеристиками. Однако есть и несколько дополнительных нюансов.

Сколько алкоголя есть в разных видах рома? / Фото maxskyohm27626627@vecteezy

Светлый ром – обычно имеет около 40%, что является стандартом для рома. Его в основном используют в коктейлях, что гарантирует сбалансированный ABV, который не перекрывает другие ингредиенты.

ром – обычно имеет около 40%, что является стандартом для рома. Его в основном используют в коктейлях, что гарантирует сбалансированный ABV, который не перекрывает другие ингредиенты. Золотой ром – тоже колеблется в пределах 40%, что позволяет раскрыться более насыщенному вкусу без чрезмерной резкости.

ром – тоже колеблется в пределах 40%, что позволяет раскрыться более насыщенному вкусу без чрезмерной резкости. Темный ром – обычно имеет немного более высокий показатель, от 40% до 50%. Некоторые премиальные или сверхкрепкие сорта могут иметь и больше.

ром – обычно имеет немного более высокий показатель, от 40% до 50%. Некоторые премиальные или сверхкрепкие сорта могут иметь и больше. И еще есть сверхкрепкий ром – крепкий сорт темного рома, который содержит не менее 57,5% ABV, а некоторые сорта достигают 75,5%.

Ароматизированные ромы, то есть настоянные на фруктовых ароматизаторах, обычно содержат около 40%. Пряные ромы также. В этих видах напитка делают акцент на специях и ароматизаторах, а более низкое содержание алкоголя помогает ароматам раскрыться.

А зависит ли содержание алкоголя от производителя рома? / Фото ridersuperone@vecteezy

Однако, еще раз заметим, эти показатели являются скорее рекомендованными, а у каждого производителя рома есть собственная философия и подход. К примеру, вот содержание алкоголя в напитках от основных брендов рома: