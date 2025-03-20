Скільки алкоголю в ромі та чому тут все так непросто
- Вміст алкоголю в ромі залежить від сорту, виробництва та інших факторів, і може відчутно варіюватися.
- Різні види рому, такі як світлий, золотий, темний, ароматизований та надміцний, мають різний вміст алкоголю.
- Вміст алкоголю в ромі від різних брендів також відрізняється, наприклад, Malibu має 20%, а Stroh – 80%.
Вміст алкоголю в ромі – не таке просте питання, як могло б здатися на перший погляд. Цифра ця залежить від сорту, особливостей виробництва, навіть законодавства, окрім ще деяких інших факторів.
То чим відрізняється вміст алкоголю в різних типах рому? 24 Канал завдяки Reframe розповість про все докладно.
Дивіться також Що таке кашаса і чим відрізняється від рому цей популярний бразильський алкоголь
Що треба знати про вміст алкоголю в ромі
Що ми маємо на увазі, коли говоримо про вміст алкоголю? У такий спосіб заведено оцінювати міцність алкогольного напою. Найчастіше її вимірюють в ABV – це об'ємний вміст алкоголю.
Він показує, який відсоток алкоголю, тобто етанолу – психоактивної речовини, міститься у напої. ABV так і розшифровується – alcohol by volume, алкоголь за об'ємом.
Як напій з дистильованим спиртом, ром зазвичай містить близько 40% ABV. Але – це правило не є жорстким, тож різні види рому можуть містити від 20% до 75,5%.
Такий широкий діапазон пов'язаний з особливостями виробництва, що частково збігається з кольором і смаковими характеристиками. Однак є й кілька додаткових нюансів.
- Світлий ром – зазвичай має близько 40%, що є стандартом для рому. Його в основному використовують у коктейлях, що гарантує збалансований ABV, який не перекриває інші інгредієнти.
- Золотий ром – теж коливається в межах 40%, що дозволяє розкритися більш насиченому смаку без надмірної різкості.
- Темний ром – зазвичай має трохи вищий показник, від 40% до 50%. Деякі преміальні або надміцні сорти можуть мати й більше.
- І ще є надміцний ром – міцний сорт темного рому, який містить щонайменше 57,5% ABV, а деякі сорти досягають 75,5%.
Ароматизовані роми, тобто настояні на фруктових ароматизаторах, зазвичай містять близько 40%. Пряні роми також. У цих видах напою роблять акцент на спеціях і ароматизаторах, а нижчий вміст алкоголю допомагає ароматам розкритися.
А проте, ще раз зауважимо, ці показники є радше рекомендованими, а кожен виробник рому має власну філософію та підхід. До прикладу, ось вміст алкоголю у напоях від основних брендів рому:
- Malibu – 20% (тому що це більше лікер).
- Whaler's – від 30% до 40%.
- Admiral Nelson – 35%.
- Bacardi – 40%.
- Captain Morgan – 40%.
- Castillo – 40%.
- Tommy Bahama – 40%.
- Stroh – 80%.