Худшие автомобили в 2025: не покупайте эти модели, если не хотите жить в СТО

В 2025 году выбор автомобиля – дело непростое, хотя бы из-за значительного количества моделей на рынке. К сожалению, далеко не все из них известны своей надежностью, иногда даже наоборот.

24 Канал со ссылкой на "ТвояМашина" предлагает вам антирейтинг авто, которые чаще всего ломаются. Это может помочь при покупке избежать выбора проблемных вариантов.

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Проблемы, с которыми водителям приходится обращаться в СТО, часто касаются сложных электронных систем, трансмиссий и двигателей, особенно в электромобилях и гибридах. Вот эти 5 моделей имеют историю частых поломок и дорогостоящего обслуживания по отзывам владельцев и статистике ремонтов:

Tesla Model X. Это популярная модель, но у нее много проблем. С 2016 года ее более 30 раз отзывали из-за различных дефектов, среди которых и недостатки системам безопасности, электроники и программного обеспечения. В 2025 отозваны более 2 миллионов автомобилей Tesla из-за проблем с системой Autopilot и другими функциями.

Это популярная модель, но у нее много проблем. С 2016 года ее более 30 раз отзывали из-за различных дефектов, среди которых и недостатки системам безопасности, электроники и программного обеспечения. В 2025 отозваны более 2 миллионов автомобилей Tesla из-за проблем с системой Autopilot и другими функциями. Jeep Grand Cherokee. У этой модели часто ломаются трансмиссия и электроника. В 2025 она получила низкие оценки надежности из-за многочисленных жалоб водителей на двигатель, электронные системы и тому подобное.

Некоторые автомобили имеют привычку ломаться очень часто / Фото freepik

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Chevrolet Colorado. В 2025 эта модель имеет низкие оценки надежности из-за проблем с двигателем, трансмиссией и электроникой. Водители жалуются на частые поломки и дорогой ремонт.

В 2025 эта модель имеет низкие оценки надежности из-за проблем с двигателем, трансмиссией и электроникой. Водители жалуются на частые поломки и дорогой ремонт. Ford Escape. У этой модели, особенно в гибридных версиях, есть проблемы с трансмиссией и электроникой. В 2025 ее низко оценили водители по надежности и различных неисправностях.

У этой модели, особенно в гибридных версиях, есть проблемы с трансмиссией и электроникой. В 2025 ее низко оценили водители по надежности и различных неисправностях. Volkswagen ID.4. Этот электрический кроссовер имеет проблемы с ПО и электроникой. В 2025 модель имеет низкие оценки надежности, на нее много жалуются владельцы из-за неисправностей информационно-развлекательной системы и других компонентов.

Поэтому – выбирая машину в 2025 году, следует тщательно изучать рейтинги надежности и отзывы владельцев. И тогда не придется ездить в СТО чаще, чем домой.