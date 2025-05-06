И рецептом домашнего "Бейлиса" в своем тиктоке поделился бармен Ромбарбар. Напиток значительно дешевле, а его приготовление займет всего несколько минут, пишет 24 Канал.

Стоит внимания Как начинать пить виски: несколько критически важных советов для новичков

Как приготовить "Бейлис" в домашних условиях

"Бейлис" в магазине больше не покупаю. Во-первых, дорого. А, во-вторых, зачем, если можно сделать самому. Ловите рецепт,

– говорит он в видео.

Ингредиенты:

водка – 300 миллилитров;

сгущенное молоко – 200 миллилитров;

сливки – 200 миллилитров;

вода – 100 миллилитров;

какао – 2 чайные ложки;

растворимый кофе – 1 чайная ложка;

ванильный сахар – 1/2 чайной ложки.

Как самостоятельно приготовить "Бейлис": смотрите видео

Приготовление "Бейлиса" в домашних условиях:

Наливаем в сосуд 300 миллилитров классической водки. Добавляем 200 миллилитров сгущенного молока. После этого добавляем 200 миллилитров сливок. Также добавляем две чайные ложки какао и одну чайную ложку растворимого кофе. После этого добавляем пол чайной ложки ванильного сахара. Все тщательно перемешиваем до растворения ингредиентов. В конце добавляем еще 100 миллилитров воды и еще раз размешиваем.

Наш "Бейлис" готов. Действительно, очень похоже. Он также хорошо чувствуется сливочный вкус. Сладкий, легкий, к кофе. Просто насладиться себе вместо десерта каких-то 100 граммов – бомба,

– добавил он.

Смотрите также Как отличить хороший алкоголь от плохого – и распознать, что ваш напиток испортился

К слову, если вы волнуетесь за свою физическую форму, то ранее мы рассказали, какой алкоголь содержит меньше всего калорий. В частности, мы обратили внимание на безумно популярные коктейли.