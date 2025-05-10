Как быстро остановить ссору с кем угодно: эксперты советуют применить определенные слова

Существует ли волшебная формула для быстрого избежания спора? Если коротко – то нет, но есть нюанс, который может изменить все.

Исследования психологов обнаружили определенные слова, которые могут остановить ссору или предотвратить ее эскалацию. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет именно о них.

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Вот "магия", которая останавливает ссоры

Ссоры преимущественно начинаются из-за того, что произошел разрыв коммуникации. А напряжение растет, потому что мы хотим высказаться, но не знаем как.

Семейный психотерапевт Кари Руснак говорит, что решением здесь, собственно, является правильный разговор, или – разговор по-настоящему. Кари рекомендует применить определенные слова, согласно анализу и опыту: "Расскажи мне больше".

То есть, да, для прекращения спора нужна не сверхъестественная сила, а скорее здравый смысл. Впрочем, его использование может делать действительно сверхъестественные вещи.

Исследования психологов обнаружили определенные слова, которые могут остановить ссору / Фото freepik

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"Расскажи мне больше": как это работает

Руснак объясняет: если вы считаете, что спор может произойти или уже начался, то прямая просьба к другому человеку рассказать вам, что произошло или что происходит с ним, может "снизить реактивность". Что в свою очередь снижает тон и создает связь. А это ведь – фундаментальные вещи в таких случаях.

Наука подтверждает, что вы можете избежать ссоры, потому что эти слова ("расскажи мне больше") могут успокоить ситуацию. А еще они заставляют вас поставить себя на место другого человека и дают понять тому человеку, что вам не безразлично. При таких обстоятельствах он сможет чувствовать себя более защищенным и менее склонным к оборонительной реакции.

Конечно, после озвучивания этой фразы вы должны быть открытыми и понимающими открытыми и понимающими. А если вы чего-то не понимаете – скажите об этом спокойно, и никогда не указывайте на то, что ситуация является проблемой только для вашего собеседника.

В конце концов, хорошая коммуникация – это единственное, что может остановить спор или предотвратить ссору. Это единственная доступная нам "магия" в таких ситуациях.