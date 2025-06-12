Так что делать, если вы не любите силовые упражнения или не чувствуете мотивации к ним, хотя хотели бы? Надо научить себя чувствовать удовольствие от таскания железа – а как, расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что делать, чтобы приучить себя к силовым тренировкам

Ключ к тому, чтобы полюбить таскать железо, в том, чтобы немного обмануть свой разум. Он должен найти положительные эмоции в вашей рутине. И вот как этого достичь.

Примените правило 80 – 20. Организуйте в своих тренировках такой простой баланс: 80% упражнений, которые вам нравятся, и 20% с весом. Тогда даже если вы не хотите заниматься силовыми упражнениями, вы будете мотивированы ходить в спортзал. Проще говоря, сочетайте таскание железа с любимыми упражнениями, и вы будете чувствовать себя гораздо более увлеченным и мотивированным.

Организуйте в своих тренировках такой простой баланс: 80% упражнений, которые вам нравятся, и 20% с весом. Тогда даже если вы не хотите заниматься силовыми упражнениями, вы будете мотивированы ходить в спортзал. Проще говоря, сочетайте таскание железа с любимыми упражнениями, и вы будете чувствовать себя гораздо более увлеченным и мотивированным. Немножечко игнорируйте тренера. Он может отдавать предпочтение именно упражнениям с весом, но они же не нравятся вам. Если это так, вы же можете принимать во внимание лишь некоторые из советов тренера. Только делайте это с умом: лучше не отбрасывать, а немного увеличить время на упражнения с весом, которые вам больше нравятся, и уменьшить для тех, которые не нравятся. Конечно, вашему тренеру это не понравится, но это точно лучший вариант, чем просто закинуть заниматься с железом.

Что делать, если вы не любите силовые упражнения, но хотели бы? Есть несколько советов / Фото freepik