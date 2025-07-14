Второе нам в последнее время случается редко, учитывая ночные обстрелы врага. Как бы там ни было, наука советует делать утром определенные процедуры, чтобы день прошел хорошо, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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Какие есть 7 утренних привычек, что "запрограммируют" ваш день на успех?

Если мы плохо спали ночью, то утром часто чувствуем, что день начинается с неправильной ноги. После хорошего сна все обычно проходит лучше. Но в обеих ситуациях можно кое-что сделать, чтобы обернуть ситуацию в еще лучшую для себя.

Talker Research в США провели исследование между 16 и 22 мая 2025 года. Там опросили 2000 американцев относительно их утренней рутины.

В итоге исследователи обнаружили, что первые 10 минут после пробуждения являются решающими для "программирования" нашего дня – будет ли он хорошим, или плохим (49% опрошенных считают именно так). Так что же надо делать ради первой опции?

После сна организму нужно где-то 25 минут, чтобы полностью проснуться. 37% участников опроса утверждают, что могут предсказать настроение своего дня уже за первые 10, и связано это с небольшими утренними привычками.

Наука советует делать утром определенные процедуры, чтобы день прошел хорошо / Фото freepik

Речь идет о чистке зубов (65%), выпивании стакана воды (60%), приготовлении кофе или чая (51%), промывании глаз (48%), просмотре сообщений (40%) и растяжке (38%). Эти ритуалы являются ключевыми в хорошем начале дня.

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И если о них забывать, день просто пойдет плохо. Испортить себе день можно, если забыть приготовить себе кофе (38% людей имели такой опыт), забыть почистить зубы (34%), забыть выпить воды (28%), пропустить душ (25%) или не заняться спортом (22%).

Интересный факт: для содействия качественному сну исследование предлагает также смотреть телевизор в постели. И, конечно, читать, выпивать стакан воды, поменять постельное белье и тому подобное.

Итак, исследование определяет 7 действий или привычек, которые будут способствовать хорошему началу дня: