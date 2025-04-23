24 Канал со ссылкой на Verywell Mind расскажет об этом подробнее. В том числе и о плюсах и минусах открытых отношений, и как понять, могут ли они вам подойти.

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Что такое открытые отношения в канве немоногамии

Скажем, разница со свингом в том, что там отношения с людьми вне пары являются чисто сексуальными, а разница с полиаморностью в том – что там партнеры могут иметь более чем одну даже эмоциональную связь одновременно. Соответственно, открытые отношения часто называют чем-то средним между свингом и полиаморией.

Люди в открытых отношениях обычно могут заниматься сексом с другими людьми, к которым они испытывают влечение, но с оговоркой, что эти другие люди являются случайными. Другими словами, без интимных и преданных чувств с другими партнерами.

В открытых отношениях могут находиться женатые, обрученные или случайные пары – безразлично, если есть взаимное согласие на них. К видам открытых отношений можно отнести случайные встречи с другими, романтические отношения вне пары или физические.

Кто выбирает открытые отношения? Как показывают исследования, каждый пятый взрослый в течение жизни имел такой опыт. Но вокруг немоногамии все еще есть много стигмы, поэтому не все готовы признать, что участвуют в открытых отношениях, свинге или полиамории.

Взвесив плюсы и минусы открытых отношений, можно понять, могут ли они вам подойти / Фото freepik

Плюсы и минусы открытых отношений

Есть несколько причин, почему люди могут захотеть иметь открытые отношения.

При условии уважения и согласия всех участников, преимущества очевидны, и первое из них – это сексуальное удовольствие . Люди любят новизну в сексе, и новый партнер – отличный способ удовлетворить эту жажду.

. Люди любят новизну в сексе, и новый партнер – отличный способ удовлетворить эту жажду. Люди, которые имеют успешные открытые отношения, также имеют и сильные коммуникативные навыки , углубленное чувство доверия и тщательно оговоренные роли и ожидания.

, углубленное чувство доверия и тщательно оговоренные роли и ожидания. Открытые отношения также позволяют людям без страха выражать свои потребности и идентичность, не скрывать свою влюбленность или внебрачные связи, и это приводит к гораздо меньшим эмоциональным страданиям.

Однако минусы у открытых отношений также очевидны.

Это риск ревности и проблем с самооценкой, риск эмоциональной боли , когда ваш партнер испытывает удовольствие и счастье с кем-то другим.

, когда ваш партнер испытывает удовольствие и счастье с кем-то другим. Риск инфекций , передающихся половым путем, риск незапланированной беременности.

, передающихся половым путем, риск незапланированной беременности. Риск возникновения сексуальной зависимости или снижения сексуального влечения, если вы хотите удовлетворить нескольких партнеров.

Каждый 5 взрослый в течение жизни имел опыт открытых отношений, но не все готовы об этом говорить / Фото freepik

Как понять, подходят ли вам открытые отношения

Некоторые люди еще с подросткового возраста знают, что их не интересует моногамия. Другие погружаются в открытые отношения из-за обстоятельств, например влюбленности в кого-то нового, или из-за того, что партнер предлагает такую возможность.

Еще распространенный сценарий: пара, которая была вместе несколько лет, испытывает недостаток страсти, и один или оба партнера влюбляются в кого-то другого, или просто заводят роман. Тогда, чтобы устранить проблему, пара решает открыть свои отношения.

Но какие бы ни были обстоятельства именно у вас, сначала задайте себе эти несколько вопросов. И если вы ответите на них "да", есть большая вероятность, что открытые отношения могут вам подойти: