Однако ученая и основательница WalkActive Джоанна Холл утверждает, что многие бессознательно развивают плохие привычки ходьбы, которые со временем негативно влияют на осанку, суставы и даже настроение. Что это за привычки – расскажет 24 Канал благодаря GQ.
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Самые распространенные ошибки во время ходьбы
- Бедра. Большинство людей, говорит Джоанна Холл, склонны чрезмерно использовать бедра, а именно мышцы в передней их части. Но они предназначены для поддержания движения, а не чтобы управлять им. В идеале ходьба должна задействовать ягодицы и пресс, но эти ключевые группы мышц часто используют недостаточно.
- Походка. Если ваша нога приземляется плоско, а не плавно перекатывается с пятки на носок, вы не просто неэффективно двигаетесь, а посылаете ударные волны вверх по суставам. Со временем это приводит к боли в коленях и напряженности в икрах.
- Голова. Это когда она наклонена вперед или когда ваши глаза постоянно прикованы к тротуару или к телефону. Так вы нарушаете равновесие и перегружаете верхний отдел позвоночника. Это не только влияет на осанку, но и может ухудшить настроение.
- Руки. Многие люди не задумываются, как двигаются их руки во время ходьбы. Но если они висят свободно или движутся не синхронно с ногами, вы можете потерять ценный импульс. Вместо этого должны быть контролируемые махи руками, которые начинаются с плеча, а не с локтя.
Многие бессознательно развивают плохие привычки ходьбы, и это стоит исправить / Фото senivpetro@freepik
Как ходить правильно
Гарвардский институт здоровья советует внести некоторые коррективы в вашу походку, чтобы ходить правильно. Вот они:
- Ходите стройно. Представьте, что вас тянет струна от макушки до макушки. Такое вытягивание не только придает уверенности, но и позволяет глубже дышать и делать более мощные шаги.
- Держите глаза на горизонте. Сосредоточьтесь на 3 – 6 метрах вперед. Это уменьшает напряжение и позволяет быть в курсе того, что вас окружает.
- Отведите плечи назад и расслабьтесь. Эта позиция освобождает движения рук и предотвращает сползание плеч к ушам.
- Машите руками как маятниками, вперед и назад от плеч, а не от локтей. Не позволяйте рукам пересекать тело или подниматься над грудью.
- Подтяните пресс, но не втягивайте копчик и не перегибайте спину. Нейтральный таз способствует лучшему выравниванию и уменьшает нагрузку.
- Шагайте легко. Стремитесь к перекату с пятки на носок в каждом шаге. Ваша цель – плавный и спокойный шаг.