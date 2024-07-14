Блестящая победа в полуфинальном противостоянии против Нидерландов вызвала несколько безумных вирусных выходок в сети. К примеру, болельщики пели серенады немецкому полицейскому, потому что он похож на Гарета Саутгейта.

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Футбольные фанаты по всей Англии ищут двойников героев сборной

Но он не единственный, есть и другие странные двойники – в том числе и лучших игроков сборной Англии.

Один человек с ником @brfootball посмеялся, предположив, что Гарри Кейн подрабатывает бобби (так в Англии прозывают копов), потому что наткнулся на его копию: "Теперь мы знаем, что Гарри Кейн делает в сверхурочное время".

"Гарри Кейн": смотрите видео brfootball

Другой парень, который делится контентом в соцсетях под ником @danni.castilla, стал интернет-сенсацией, когда футбольные фанаты заметили его поразительное сходство с 21-летним маэстро Джудом Беллингемом, которого считают одним из лучших игроков мира.

"Джуд Беллингем": смотрите видео danicastilla.tf

А еще один парикмахер раздраконил футбольных фанатов, сравнив своего клиента с английским асом Декланом Райсом. @zino_aof поделился видео в тиктоке, подписав его: "Деклан Райс или нет?" Но тут зрители разделились во мнениях относительно схожести.

"Деклан Райс": смотрите видео zino_aof