Зная с самого начала, что до начала съемок осталось около трех месяцев, Пол Мескаль решил обратиться к Тиму Блейкли, бывшему морскому пехотинцу, который сейчас занимается бодибилдингом и стал личным тренером многих звезд. І 24 Канал, ссылаясь на GQ, расскажет, как тренировался актер для того, чтобы сыграть свою новую роль в "Гладиаторе 2".

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Мы с Полом нашли общий язык с того момента, как увидели друг друга в отеле, – сказал Тим Блейкли, также добавив, – Коротко говоря, Полу Мескалю нужно было поправиться и стать сильнее. Но для этого он не хотел быть похожим на звезд Marvel и выглядеть как мультяшный персонаж. Поэтому мы вдохновились реквизитом для регби, добавив немного тренировок по десятиборью.

Какой рутины придерживался Пол Мескаль

Оглядываясь назад, особенно по сегодняшним киностандартам, телосложение Рассела Кроу в то время было намного доступнее для человека с улицы. На самом деле, Пол Мескаль прошел очень похожий путь, чтобы достичь идеального телосложения. Прежде всего, он выбрал этот путь, а затем, с ограничением во времени в 12 недель, результаты неизбежно будут уменьшаться.

Ирландский актер и его фитнес-тренер начали с разгона, решив тренироваться пять – шесть вечеров в неделю, сразу после того, как Пол Мескаль сошел со сцены. Сначала они придерживались стандартного режима тренировок, сосредоточенного на отжиманиях, подтягивании и упражнениях для ног, состоящих преимущественно из коротких, интенсивных повторений, особенно когда кинозвезда все еще выступал в Вест-Энде. Затем, когда актер смог полностью посвятить себя кино, Тим Блейкли поднял планку, решив сосредоточиться на одной части тела за одну тренировку, всегда пять дней в неделю.

Пол Мескаль – звезда нового фильма "Гладиатор 2" / Фото из инстаграма GladiatorMovie

Очевидно, что так много групп мышц работают вместе, – объяснил Тим Блейкли, также добавив, – Плечи активируются в дни тренировки грудных мышц, Трицепсы – в дни тренировки плечевых и грудных мышц, а бицепсы также нагружаются в дни тренировки спины.

После разминки с промежуточными весами они обычно переходили к двум подходам более тяжелых подъемов с большим весом для каждого упражнения – роскошь, которую они могли себе позволить благодаря уже солидной физической подготовке Мескаля.

"Мы также время от времени добавляли дроп-сеты", – объяснил Тим Блейкли.

В частности, это техника выполнения серии упражнений до почти полного отказа мышц, после чего сразу же сбрасываем вес и повторяем упражнение.

Например, мы делали тройные подходы, возможно, жим от груди,

– добавил он.

Особое внимание уделили ногам

Из-за того, что он уже бегал со сцены в театре, не говоря уже о съемках в Африке в 40-градусную жару, Пол Мескаль был в хорошем тонусе, поэтому без кардио не обошлось. Но ноги он все равно тренировал.

Многие актеры недооценивают это, но тренировка ног очень важна. Для нас это было жизненно важно, – сказал об этом Тим Блейкли. – Когда вы бегаете по арене, вам нужны сильные, подтянутые ноги. От этого также увеличивается темп, как это было видно, когда Люций Веро вышел на арену.

Ноги также служат для придания силы ударам, особенно при удержании меча.

Судя по всему, у ирландского актера это получалось очень хорошо. Коллега Педро Паскаль назвал игру Пала Мескаля "сумасшедшим" и часто умолял его замолчать во время боевых сцен. Чилийский актер даже заявил, что он скорее "сбросится со здания", чем снова подерется со своим европейским коллегой, даже если это будет только для галочки.

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Что касается трюков и акробатики, Тим Блейкли оставил все в надежных руках Никки Бервик, полагаясь на ее опыт и физическую подготовку Пола Мескаля, чтобы дать ему физическую доблесть, но также и скорость, чтобы избегать врагов, даже если это носорог во время атаки.

"У нас никогда не возникало никаких проблем, даже когда дело доходило до взятия меча, тем более, что мы знаем, насколько Никки организована и подготовлена. Мы хорошо выровнялись и синхронизировались с самого начала", – добавил Тим.

Диета гладиатора Пола Мескаля

С точки зрения питания Пол Мескаль решил играть красиво, сделав ставку на яйца, курицу, говядину, рыбу и тому подобное, хотя и с некоторыми вариациями на тему.

"Нам пришлось немного повозиться со звездой", – сказал об этом Тим Блейкли, не в последнюю очередь потому, что Пол Мескаль не хотел бросать курить или пить. Он, конечно, ограничивал себя, но иногда тренировки прерывались раньше, чем планировалось, из-за выпивки.

Для Тима Блейкли это никогда не было проблемой, поскольку он мог компенсировать пиво актера дополнительными упражнениями. Тренер по атлетике предупредил Пола Мескаля, что ему придется поработать, если он захочет выпить несколько бокалов пива.

Во время спортивной тренировки дошло до того, что Пол Мескаль не только рассказал Тиму Блейкли, сколько напитков он выпил со времени их последнего занятия, но и спросил, сколько ему позволила выпить тренировка, которую он только что закончил. Мало кто из известных клиентов персональных тренеров был настолько честным.

Организм Пола прекрасно усваивал пищу, настолько, что он добавлял в массе даже тогда, когда худел,

– сказал по этому поводу Тим Блейкли.

Несмотря на пиво и сигареты, личный тренер назвал Пола Мескаля "идеальным клиентом", отметив, что он никогда не опаздывал, всегда был целеустремленным и всегда оставлял свой телефон запертым в шкафчике во время тренировок. На самом деле ирландский актер настолько увлекся упражнениями, что Тим Блейкли с теплотой вспоминает, как Мескаль поправлял движения его брата, когда они втроем тренировались вместе.

Пол Мескаль в отличной физической форме / Фото из инстаграма GladiatorMovie

Единственной просьбой актера было знать заранее, насколько сложными будут тренировки.

Мозг Пола Мескаля должен знать, что делать, еще до того, как мы начнем, – смеется Тим Блейкли. – Каждый раз нам приходилось обсуждать минимум пять минут о том, что мы будем делать, как долго и с какой интенсивностью. Как только все это было установлено и понятно, ничто не могло остановить звезду.

Действительно, съемки в Марокко ускорили тренировки, и даже там – по словам Тима Блейкли – Пол Мескаль выкладывался на полную.

"Если что, мне приходилось его сдерживать", – смеется тренер, добавляя, что "когда Пол Мескаль что-то делает, он делает это на 110%. Мне пришлось сказать ему, чтобы он выкладывался на 80 процентов, потому что я не хотел рисковать повреждениями".

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Возможно, вам не удастся получить такое же тело, как у Пола Мескаля в "Гладиаторе 2". Но советы звездного тренера могут положительно повлиять на вашу тренировочную рутину и сделать вас лучшей версией вас вчерашних.

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