27 мая – отличный день для стратегического планирования, а 29 мая может возникнуть момент "ага!" относительно чего-то важного. Как бы там ни было, этот гороскоп от People на 24 Канале поможет мужчинам всех знаков Зодиака лучше организовать свою неделю.
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Мужской гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 года
Овен (20 марта – 19 апреля).
- На этой неделе, Овны, вас ждет много событий и волнений, связанных с потенциальными путешествиями. Ваша социальная жизнь также может измениться: вы встретитесь с друзьями или заведете новые знакомства.
- Некоторым будет благоприятно заключать контракты, заниматься интеллектуальной деятельностью или коммуникационными начинаниями.
Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik
Телец (19 апреля – 20 мая).
- Готовьтесь к возможностям улучшить финансовое положение сейчас, Тельцы. Некоторые услышат о повышении зарплаты, получат предложение о новой работе или нового клиента. Лучшее, что вы можете сделать – это уловить энергию и использовать ее в свою пользу, чтобы приумножить состояние.
- Проведите мозговой штурм, чтобы найти способы, как вы можете заработать больше. Возможно, это продажа вещей, которые вам больше не нужны, или подработка на стороне.
Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik
Близнецы (20 мая – 20 июня).
- Наступил сезон дней рождения, Близнецы, и Вселенная собирается подарить вам больше удачи, силы и возможностей. Сейчас один из самых важных периодов для вас, чтобы составить четкий список всего того, что вы хотели бы построить в личном и профессиональном плане.
- Хотя возможности и новые начинания непременно появятся, очень важно, чтобы вы осознанно определились с тем, за что хотите взяться. Делайте шаги вперед и будьте уверены в себе.
Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik
Рак (20 июня – 22 июля).
- Неделя будет идти медленнее, Раки, но она может стать более мечтательным периодом, чтобы отдохнуть и залечь на дно. Некоторых поощрят размышления о том, где они были в прошлом году, и хорошая новость в том, что с приближением лета вы начнете новый грандиозный и славный цикл жизни.
- Хорошее время, чтобы перезарядиться или начать мозговой штурм относительно того, что вы хотели бы построить не только в этом году, но и в следующем десятилетии.
Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik
Лев (22 июля – 22 августа).
- На этой неделе вас ждет очень праздничный и веселый период, Львы. Вы можете заметить, что находитесь на вершине общего VIP-списка! Общение с друзьями, знакомство с новыми людьми и расширение социальной сети наполнят вас радостью.
- Это также один из лучших периодов, чтобы просить об услуге, поэтому обратитесь к людям, которые могут открыть вам двери в личной или профессиональной жизни. Значимые стремления, надежды или цели могут висеть перед вами, как золотое яблоко, которое только и ждет, чтобы его сорвали.
Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik
Дева (22 августа – 22 сентября).
- Космос снова обращает внимание на вашу профессиональную жизнь, Девы, и сейчас самое время воспользоваться моментом. Скорее всего, появятся новые возможности или отзывы, касающиеся вас, так что это важный период для разработки стратегий развития и движения вперед.
- Подайте заявку на лучшую должность, запустите проект, который привлечет внимание общественности, или же подумайте о пиарщике, чтобы создать фурор. Если вас не устраивает работа, вы можете решить, что пришло время двигаться в новом направлении.
Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik
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Весы (22 сентября – 22 октября).
- На этой неделе вы готовы взлететь на воздушном шаре, Весы. Вы стремитесь к более широкому взгляду на жизнь всеми возможными способами. Путешествие может принести вам счастье, а если вы не можете поехать сейчас, то можете заглянуть вперед и забронировать поездку на будущее.
- Общение с учеными, новыми культурами или духовностью также может быть особенно полезным для вас. Охватите безграничность своего ума, видения и души.
Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik
Скорпион (22 октября – 21 ноября).
- Неделя снова откроет вам двери к переменам в сфере богатства, Скорпионы, и у вас есть столько всего в вашу пользу, что вы можете увидеть довольно позитивное движение. Например, это отличный период для разработки стратегии долгосрочного роста.
- Активы, инвестиции, займы, кредитные линии и долги могут колебаться в это время, но если вы будете умным и будете работать вдохновенно, то сможете найти драгоценности там, где другие находят только обломки.
Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik
Стрелец (22 ноября – 21 декабря).
- Стрельцы, под влиянием небесных светил неделя придаст вам еще большего веса в вопросах отношений. Это решающий период для обсуждения того, как вы можете развиваться в команде или укреплять свои связи. Командная работа заведет вас гораздо дальше, чем одиночные полеты.
- Некоторые из вас могут подписать контракты, дать долгосрочные обещания или обручиться. Также Вселенная может помочь одиноким осознать свои истинные потребности в правильном партнерстве.
Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik
Козерог (21 декабря – 19 января).
- Приготовьтесь к очень насыщенной неделе, Козероги – именно такой, как вы любите! Вы будете на скоростной полосе, с множеством проектов, планов, рутинных дел и обязанностей. Некоторые из вас могут взять на себя больше работы, или вообще решить, что хотят найти новую работу.
- Подумайте, как вы можете улучшить свою физическую форму сейчас. Начало новой программы может неплохо окупиться.
Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik
Водолей (19 января – 18 февраля).
- Неделя может наполнить вас эйфорическим блаженством, Водолеи, если вы по-настоящему откроетесь для него! Это одна из важнейших недель для одиноких, когда они могут выйти в люди. Вы можете встретить родственную душу или почувствовать страсть к кому-то, кто зажжет ваше сердце.
- Хобби, спорт и художественное самовыражение также очень благоприятны для вас сейчас, так что делайте все возможное, чтобы жить сегодняшним днем и обнять своего внутреннего ребенка.
Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik
Рыбы (18 февраля – 20 марта).
- Рыбы, это еще одна неделя, которая сосредоточит ваше внимание на домашних делах. Перед вами открываются двери, которые позволят вам принять новообретенный переход. Это может быть как изменение договора аренды, так и необходимость внести коррективы в интерьер.
- Если вы хотите переехать, сделать ремонт или заняться недвижимостью, космос также благосклонен ко всем этим направлениям. Убедитесь, что вы наслаждаетесь своей домашней жизнью, и подумайте, чтобы пригласить к себе друзей и родственников, которые вас любят.