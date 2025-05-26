27 мая – отличный день для стратегического планирования, а 29 мая может возникнуть момент "ага!" относительно чего-то важного. Как бы там ни было, этот гороскоп от People на 24 Канале поможет мужчинам всех знаков Зодиака лучше организовать свою неделю.

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Мужской гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля).

На этой неделе, Овны, вас ждет много событий и волнений, связанных с потенциальными путешествиями. Ваша социальная жизнь также может измениться: вы встретитесь с друзьями или заведете новые знакомства.

Некоторым будет благоприятно заключать контракты, заниматься интеллектуальной деятельностью или коммуникационными начинаниями.

Гороскоп для мужчин – Овны / Фото freepik

Телец (19 апреля – 20 мая).

Готовьтесь к возможностям улучшить финансовое положение сейчас, Тельцы. Некоторые услышат о повышении зарплаты, получат предложение о новой работе или нового клиента. Лучшее, что вы можете сделать – это уловить энергию и использовать ее в свою пользу, чтобы приумножить состояние.

Проведите мозговой штурм, чтобы найти способы, как вы можете заработать больше. Возможно, это продажа вещей, которые вам больше не нужны, или подработка на стороне.

Гороскоп для мужчин – Тельцы / Фото freepik

Близнецы (20 мая – 20 июня).

Наступил сезон дней рождения, Близнецы, и Вселенная собирается подарить вам больше удачи, силы и возможностей. Сейчас один из самых важных периодов для вас, чтобы составить четкий список всего того, что вы хотели бы построить в личном и профессиональном плане.

Хотя возможности и новые начинания непременно появятся, очень важно, чтобы вы осознанно определились с тем, за что хотите взяться. Делайте шаги вперед и будьте уверены в себе.

Гороскоп для мужчин – Близнецы / Фото freepik

Рак (20 июня – 22 июля).

Неделя будет идти медленнее, Раки, но она может стать более мечтательным периодом, чтобы отдохнуть и залечь на дно. Некоторых поощрят размышления о том, где они были в прошлом году, и хорошая новость в том, что с приближением лета вы начнете новый грандиозный и славный цикл жизни.

Хорошее время, чтобы перезарядиться или начать мозговой штурм относительно того, что вы хотели бы построить не только в этом году, но и в следующем десятилетии.

Гороскоп для мужчин – Раки / Фото freepik

Лев (22 июля – 22 августа).

На этой неделе вас ждет очень праздничный и веселый период, Львы. Вы можете заметить, что находитесь на вершине общего VIP-списка! Общение с друзьями, знакомство с новыми людьми и расширение социальной сети наполнят вас радостью.

Это также один из лучших периодов, чтобы просить об услуге, поэтому обратитесь к людям, которые могут открыть вам двери в личной или профессиональной жизни. Значимые стремления, надежды или цели могут висеть перед вами, как золотое яблоко, которое только и ждет, чтобы его сорвали.

Гороскоп для мужчин – Львы / Фото freepik

Дева (22 августа – 22 сентября).

Космос снова обращает внимание на вашу профессиональную жизнь, Девы, и сейчас самое время воспользоваться моментом. Скорее всего, появятся новые возможности или отзывы, касающиеся вас, так что это важный период для разработки стратегий развития и движения вперед.

Подайте заявку на лучшую должность, запустите проект, который привлечет внимание общественности, или же подумайте о пиарщике, чтобы создать фурор. Если вас не устраивает работа, вы можете решить, что пришло время двигаться в новом направлении.

Гороскоп для мужчин – Девы / Фото freepik

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Весы (22 сентября – 22 октября).

На этой неделе вы готовы взлететь на воздушном шаре, Весы. Вы стремитесь к более широкому взгляду на жизнь всеми возможными способами. Путешествие может принести вам счастье, а если вы не можете поехать сейчас, то можете заглянуть вперед и забронировать поездку на будущее.

Общение с учеными, новыми культурами или духовностью также может быть особенно полезным для вас. Охватите безграничность своего ума, видения и души.

Гороскоп для мужчин – Весы / Фото freepik

Скорпион (22 октября – 21 ноября).

Неделя снова откроет вам двери к переменам в сфере богатства, Скорпионы, и у вас есть столько всего в вашу пользу, что вы можете увидеть довольно позитивное движение. Например, это отличный период для разработки стратегии долгосрочного роста.

Активы, инвестиции, займы, кредитные линии и долги могут колебаться в это время, но если вы будете умным и будете работать вдохновенно, то сможете найти драгоценности там, где другие находят только обломки.

Гороскоп для мужчин – Скорпионы / Фото freepik

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).

Стрельцы, под влиянием небесных светил неделя придаст вам еще большего веса в вопросах отношений. Это решающий период для обсуждения того, как вы можете развиваться в команде или укреплять свои связи. Командная работа заведет вас гораздо дальше, чем одиночные полеты.

Некоторые из вас могут подписать контракты, дать долгосрочные обещания или обручиться. Также Вселенная может помочь одиноким осознать свои истинные потребности в правильном партнерстве.

Гороскоп для мужчин – Стрельцы / Фото freepik

Козерог (21 декабря – 19 января).

Приготовьтесь к очень насыщенной неделе, Козероги – именно такой, как вы любите! Вы будете на скоростной полосе, с множеством проектов, планов, рутинных дел и обязанностей. Некоторые из вас могут взять на себя больше работы, или вообще решить, что хотят найти новую работу.

Подумайте, как вы можете улучшить свою физическую форму сейчас. Начало новой программы может неплохо окупиться.

Гороскоп для мужчин – Козероги / Фото freepik

Водолей (19 января – 18 февраля).

Неделя может наполнить вас эйфорическим блаженством, Водолеи, если вы по-настоящему откроетесь для него! Это одна из важнейших недель для одиноких, когда они могут выйти в люди. Вы можете встретить родственную душу или почувствовать страсть к кому-то, кто зажжет ваше сердце.

Хобби, спорт и художественное самовыражение также очень благоприятны для вас сейчас, так что делайте все возможное, чтобы жить сегодняшним днем и обнять своего внутреннего ребенка.

Гороскоп для мужчин – Водолеи / Фото freepik

Рыбы (18 февраля – 20 марта).

Рыбы, это еще одна неделя, которая сосредоточит ваше внимание на домашних делах. Перед вами открываются двери, которые позволят вам принять новообретенный переход. Это может быть как изменение договора аренды, так и необходимость внести коррективы в интерьер.

Если вы хотите переехать, сделать ремонт или заняться недвижимостью, космос также благосклонен ко всем этим направлениям. Убедитесь, что вы наслаждаетесь своей домашней жизнью, и подумайте, чтобы пригласить к себе друзей и родственников, которые вас любят.

Гороскоп для мужчин – Рыбы / Фото freepik