Делегируя определенные задачи ИИ, вы идете на компромисс, чтобы упростить и улучшить свою жизнь. 24 Канал благодаря The Art of Manliness расскажет, как это можно делать в мире еды и кулинарии.

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Как ИИ может помогать вам в отношении вашей еды и кулинарии

Придумайте рецепт. Опишите блюдо, как вы его представляете, и ChatGPT может сгенерировать его рецепт. Или просто скажите: "Дайте мне рецепт курицы с кокосовым карри". Будут ли рецепты, созданные искусственным интеллектом, такими же хорошими, как те, что вы найдете на кулинарных сайтах? Пожалуй, нет, но вряд ли вам всегда хочется перебирать все варианты и читать десятки кулинарных блогов.

Опишите блюдо, как вы его представляете, и ChatGPT может сгенерировать его рецепт. Или просто скажите: "Дайте мне рецепт курицы с кокосовым карри". Будут ли рецепты, созданные искусственным интеллектом, такими же хорошими, как те, что вы найдете на кулинарных сайтах? Пожалуй, нет, но вряд ли вам всегда хочется перебирать все варианты и читать десятки кулинарных блогов. Создайте рецепт из подручных продуктов. Вы можете попросить ИИ не только сгенерировать случайный рецепт, но и вполне из конкретных продуктов – тех, что у вас есть под рукой прямо сейчас. И ИИ предложит что-то, что можно приготовить из этих ингредиентов. Например: "У меня остался рис, сыр, помидор и куриное филе. Что я могу приготовить на ужин?" И программа сгенерирует несколько вариантов рецептов из этого набора.

ИИ способен найти различные компромиссные решения для вас, чтобы упростить и улучшить вам жизнь / Фото freepik