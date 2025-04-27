Делегуючи певні завдання ШІ, ви йдете на компроміс, щоб спростити та покращити своє життя. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість, як це можна робити у світі їжі й кулінарії.

Дивіться також Правда про арахісове масло: чи дійсно воно настільки корисне, як ви думаєте

Як ШІ може допомагати вам щодо вашої їжі та кулінарії

Придумайте рецепт. Опишіть страву, як ви її уявляєте, і ChatGPT може згенерувати її рецепт. Або просто скажіть: "Дайте мені рецепт курки з кокосовим каррі". Чи будуть рецепти, створені штучним інтелектом, такими ж гарними, як ті, що ви знайдете на кулінарних сайтах? Мабуть, ні, але навряд чи вам завжди хочеться перебирати всі варіанти та читати десятки кулінарних блогів.

Опишіть страву, як ви її уявляєте, і ChatGPT може згенерувати її рецепт. Або просто скажіть: "Дайте мені рецепт курки з кокосовим каррі". Чи будуть рецепти, створені штучним інтелектом, такими ж гарними, як ті, що ви знайдете на кулінарних сайтах? Мабуть, ні, але навряд чи вам завжди хочеться перебирати всі варіанти та читати десятки кулінарних блогів. Створіть рецепт з підручних продуктів. Ви можете попросити ШІ не лише згенерувати випадковий рецепт, а й цілком із конкретних продуктів – тих, що є у вас є під рукою просто зараз. І ШІ запропонує щось, що можна приготувати з цих інгредієнтів. Наприклад: "У мене залишився рис, сир, помідор і куряче філе. Що я можу приготувати на вечерю?" І програма згенерує кілька варіантів рецептів із цього набору.

ШІ здатен знайти різні компромісні рішення для вас, щоб спростити та покращити вам життя / Фото freepik