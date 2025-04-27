Делегуючи певні завдання ШІ, ви йдете на компроміс, щоб спростити та покращити своє життя. 24 Канал завдяки The Art of Manliness розповість, як це можна робити у світі їжі й кулінарії.
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Як ШІ може допомагати вам щодо вашої їжі та кулінарії
- Придумайте рецепт. Опишіть страву, як ви її уявляєте, і ChatGPT може згенерувати її рецепт. Або просто скажіть: "Дайте мені рецепт курки з кокосовим каррі". Чи будуть рецепти, створені штучним інтелектом, такими ж гарними, як ті, що ви знайдете на кулінарних сайтах? Мабуть, ні, але навряд чи вам завжди хочеться перебирати всі варіанти та читати десятки кулінарних блогів.
- Створіть рецепт з підручних продуктів. Ви можете попросити ШІ не лише згенерувати випадковий рецепт, а й цілком із конкретних продуктів – тих, що є у вас є під рукою просто зараз. І ШІ запропонує щось, що можна приготувати з цих інгредієнтів. Наприклад: "У мене залишився рис, сир, помідор і куряче філе. Що я можу приготувати на вечерю?" І програма згенерує кілька варіантів рецептів із цього набору.
ШІ здатен знайти різні компромісні рішення для вас, щоб спростити та покращити вам життя / Фото freepik
- Змінюйте рецепти. Тобто ви можете завантажити рецепт, який маєте, у ChatGPT – і попросити видозмінити його під певні ваші потреби. Наприклад – "зроби цей рецепт безмолочним" або "відкоригуй складники, щоб зробити страву на 12 осіб".
- Упорядкуйте список покупок. Коли ви склали великий список продуктів, то можете попросити ChatGPT впорядкувати його, наприклад, за секціями в продуктовому магазині. Ви також можете ввести рецепт, і ШІ видасть вам організований список потрібного. Це робить шопінг набагато ефективнішим.
- Створіть маршрут для подорожі з урахуванням смаків. Просто скажіть ChatGPT, куди ви їдете, скільки днів там пробудете, що вас цікавить, де ви зупинитеся тощо, і що хочете спробувати там місцеву кухню. І він запропонує вам маршрут за кілька секунд. Вам не обов'язково слідувати йому, але він може стати корисною відправною точкою у формуванні вашого плану подорожі.