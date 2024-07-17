Фитнес-инфлюенсерка в откровенном боди взбудоражила сеть: соблазнительное видео с ее киской
Источник:инстаграм Яслен Клементе
А мы снова заглянули к Яслен Клементе в инстаграм. 27-летняя фитнес-инфлюенсер из США не сидела сложа руки и выкладывала соблазнительный контент.
Так, днях на ее странице появилось горячее видео. На нем Яслен Клементе позирует в чрезвычайно откровенном боди. Правда, внимание привлекают не только ее формы не только ее формы, но и киска сбоку.
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Яслен показала свою кисуню
Сколько котов вы увидели?
– спросила Яслен у своих подписчиков.
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Собственно, на ролике Яслен позирует в смелом боди. Делает она это на лестнице. И несколько раз на видео мы можем увидеть, как спускается пушистая четвероногая подруга фитнес-инфлюенсерки.
В восторге ли мы от Яслен? Да, конечно. Она не только чрезвычайно привлекательная, но и невероятно соблазнительная. Наши мысли разделяют подписчики красавицы. Вот лишь часть комментариев, которые они оставили под ее роликом с кисой:
- "Очень красивая";
- "Образ фантастический как и ты";
- "Черт возьми, великолепна, абсолютно великолепна! Ничего себе, такая сексуальная...";
- "Малышка";
- "Такая соблазнительная";
- "Моя будущая жена";
- "Потрясающая, как всегда";
- "Я люблю эту богиню".
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Яслен Клементе вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы призываем на нее подписаться, если вы до сих пор не сделали этого. Не пропустите свежую порцию горяченького от фитнес-инфлюенсерки!