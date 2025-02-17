Жасмин Парниани выпустила этот клип, и он набрал уже более 1,6 миллиона просмотров. 24 Канал благодаря New York Post рассказывает эту историю.

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Словесные выключатели страсти, которые никогда не должны звучать в постели

Париани объяснила, что своим видео она реагирует на досадную, на ее дымку, тенденцию в сети, когда женщины озвучивают какие-то фразы в постели, которые должны поощрить мужчину к сексу. Жасмин решила сделать сатирическую интерпретацию – с антивозбуждающими фразами.

"Почему ты так тяжело дышишь?"

"Ты почти закончил?"

"Такое количество пота – это нормально? Ты говорил с врачом?"

"Это твой первый раз?"

Женщина сатирически переосмыслила тренд на фразы, которые можно или нельзя говорить в постели: смотрите видео sirdoglord

Пародия довела зрителей до истерики, другие остряки в комментариях даже добавляли свои варианты:

"Мы можем сделать перерыв, если хочешь".

"А другим это нравилось?"

"И это все?"

"Ты всегда делаешь такое лицо?"

Кстати, недавно в тиктоке вынырнуло забавное, но познавательное видео – эксперт по сексу поговорила о сперме в космосе с астрофизиком. И вот что из этого вышло.