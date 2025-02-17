Жасмін Парніані випустила цей кліп, і він набрав вже понад 1,6 мільйона переглядів. 24 Канал завдяки New York Post розповідає цю історію.
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Словесні вимикачі пристрасті, які ніколи не мають звучати в ліжку
Паріані пояснила, що своїм відео вона реагує на прикру, на її димку, тенденцію у мережі, коли жінки озвучують якісь фрази у ліжку, які мають заохотити чоловіка до сексу. Жасмін вирішила зробити сатиричну інтерпретацію – з антизбудливими фразами.
- "Чому ти так важко дихаєш?"
- "Ти майже закінчив?"
- "Така кількість поту – це нормально? Ти говорив із лікарем?"
- "Це твій перший раз?"
Жінка сатирично переосмислила тренд на фрази, які можна чи не можна казати у ліжку: дивіться відео sirdoglord
Пародія довела глядачів до істерики, інші дотепники у коментарях навіть додавали свої варіанти:
- "Ми можемо зробити перерву, якщо хочеш".
- "А іншим це подобалося?”
- "І це все?"
- "Ти завжди робиш таке обличчя?"
До речі, нещодавно у тіктоці виринуло кумедне, але пізнавальне відео – експертка з сексу поговорила про сперму у космосі з астрофізиком. І ось що з цього вийшло.