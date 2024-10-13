Ведь люди склонны обувать чаще всего именно свою любимую пару. Но только не мокрую – потому что мокрая обувь не только неудобная, пишет The Art of Manliness, не только может иметь неприятный запах, но и грозит простудой.

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Высушить обувь можно быстро и эффективно, и вот как именно

Если вы где-то среди природы, вы можете высушить обувь с помощью нагретых камней. Дома у вас может возникнуть соблазн бросить обувь в сушилку или поставить ее возле печи. Для некоторых видов обуви это может сработать, и все же не стоит этого делать – прямое тепло может повредить вашу обувь.

Чтобы высушить обувь мягко, но эффективно, лучше всего подойдет способ, описанный ниже. Только заметьте, что стельки следует вынимать лишь в том случае, когда они съемные по замыслу производителя.



Сушим мокрую обувь вот так / Иллюстрация The Art of Manliness

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Вот такие 2 шага следует сделать, чтобы высушить обувь эффективно и быстро:

Выньте стельки и сушите их отдельно. Сделайте шарики из газеты и набейте ими обувь от носка до пятки, упакуйте плотно.

Поместите обувь в теплое и хорошо проветриваемое место. Когда газетные шарики впитают влагу, замените их на новые сухие шарики.

Если у вас нет газет (а это более чем реальная ситуация в эру цифровых технологий), подойдут бумажные полотенца, просто их нужно положить больше, чтобы достичь достаточной "твердости". Это, в принципе, все.

Разве вот еще обратите внимание: если ваша обувь сильно пропитана водой, начните с прижимания полотенца к внешней ткани, а потом вставьте его внутрь и сожмите обувь руками, чтобы полотенце впитало лишнюю воду. А потом уже набивайте обувь кусками газеты.

В зависимости от того, насколько промокла обувь и как часто вы меняете шарики, пара может полностью высохнуть примерно за 8 часов.