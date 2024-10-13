Адже люди схильні взувати найчастіше саме свою улюблену пару. Але тільки не мокру – бо мокре взуття не тільки незручне, пише The Art of Manliness, не тільки може мати неприємний запах, але й загрожує простудою.

Дивіться також Коли сам собі сантехнік: 6 способів пробити унітаз без вантуза

Висушити взуття можна швидко й ефективно, і ось як саме

Якщо ви десь серед природи, ви можете висушити взуття за допомогою нагрітого каміння. Вдома у вас може виникнути спокуса кинути взуття в сушарку або поставити його біля печі. Для деяких видів взуття це може спрацювати, та все ж не варто цього робити – пряме тепло може пошкодити ваше взуття.

Щоб висушити взуття м'яко, але ефективно, найкраще підійде спосіб, описаний нижче. Тільки зауважте, що устілки слід виймати лише у тому випадку, коли вони знімні за задумом виробника.



Сушимо мокре взуття ось так / Ілюстрація The Art of Manliness

Дивіться також Готуємось до зими: як правильно складати та зберігати дрова

Ось такі 2 кроки слід зробити, щоб висушити взуття ефективно і швидко:

Вийміть устілки та сушіть їх окремо. Зробіть кульки з газети та набийте ними взуття від носка до п'яти, упакуйте щільно.

Помістіть взуття в тепле та добре провітрюване місце. Коли газетні кульки вберуть вологу, замініть їх на нові сухі кульки.

Якщо у вас немає газет (а це більш ніж реальна ситуація в еру цифрових технологій), підійдуть паперові рушники, просто їх потрібно покласти більше, щоб досягти достатньої "твердості". Це, в принципі, все.

Хіба от ще зверніть увагу: якщо ваше взуття дуже просякнуте водою, почніть з притискання рушника до зовнішньої тканини, а потім вставте його всередину і стисніть взуття руками, щоб рушник ввібрав зайву воду. А потім вже набивайте взуття шматками газети.

Залежно від того, наскільки промокло взуття і як часто ви міняєте кульки, пара може повністю висохнути приблизно за 8 годин.