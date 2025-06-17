С чего начать и чем заканчивать? 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.
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Формируйте свой пресс постоянно и осознанно: вот 10 необычных, но эффективных способов
- Уберите жир на животе. Главным виновником здесь являются углеводы, поэтому нужно меньше их потреблять, вместо этого больше есть белков и сочетать аэробные упражнения с упражнениями для укрепления мышц туловища. Вот тогда у вас на животе появятся кубики пресса.
- Решитесь на холодный душ. Холодный душ активизирует жир, который выделяет тепло и сжигает калории. То есть организм активно тратит энергию, чтобы поддерживать температуру тела, что естественно приводит к сжиганию жира. 1 – 2 минут холодного душа ежедневно вполне достаточно.
- Втягивайте живот, когда ходите. И ходите по лестнице. Если во время подъема втягивать живот, то мышцы пресса будут стимулироваться вдвое сильнее.
- Проснулись? Сделайте растяжку, сильно втягивая живот. Движения, когда вы вытягиваете руки и ноги и втягиваете живот, пробуждают мышцы живота. Здесь хватает даже 30 секунд.
Как вытянуть вверх из-под жира свои кубики пресса? Попробуйте придерживаться этих 10 советов / Фото freepik
- Контролируйте дыхание. Дыша животом, вы укрепляете мышцы кора. Попробуйте положить монету на пупок и дышать животом, не давая ей сдвинуться. Это будет тренировать ваши глубокие мышцы живота и диафрагму. Без монеты это упражнение можно выполнять даже незаметно в офисе.
- Действуйте другой рукой. Если вы не левша, попробуйте намеренно есть или чистить зубы левой рукой, и наоборот. Так вы больше задействуете мышцы центра тела, особенно мышцы живота.
- Сжимайте живот перед тем, как пить, и пейте медленно. Это естественно поддерживает внутреннее давление и помогает диафрагме двигаться, тренируя мышцы живота. То есть, да, просто пить воду – это тоже может быть тренировкой.
- Поднимите ногу, когда сидите за столом. И задержитесь в этом положении на 10 секунд. Это одновременно стимулирует мышцы живота, бедер и тазобедренных суставов. Повторите так 3 – 4 раза в день, особенно когда долго сидите на работе.
- Не пропускайте завтрак. Питательный завтрак регулирует аппетит и предотвращает переедание. И важно ежедневно есть в одно и то же время и в одинаковом количестве.
- Питайтесь сбалансировано. Как бы много вы не тренировались, если не следить за питанием, мышц не увидите. Составьте рацион из продуктов, содержащих много белка, но мало калорий.