И 24 Канал в материале ко Дню вышиванки, который в 2025 году отмечают 15 мая, поделится несколькими идеями. Узнайте, с чем стоит совместить вышиванку, чтобы быть на высоте.

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Повседневный образ

Это идеальный вариант для тех, кто любит носить вышиванку не только на праздники. В этом случае мы выбираем наряд, в котором нам будет максимально удобно, и который подчеркивает наш характер.

Пример повседневного образа с вышивкой:

Низ: джинсы (могут быть как черные, так и классического голубого цвета, в зависимости от вашей вышиванки) или чиносы или брюки карго. Здесь уже выбирайте то, в чем вам будет максимально комфортно.

Обувь: кеды, лоферы или кроссовки.

Накинуть на себя: легкий блейзер или кардиган, учитывая, что на улице может не быть достаточно тепло.

Формальный образ

Здесь все понятно. Если нужно посетить официальное мероприятие или ваш стиль больше похож на деловой, то стоит позаботиться над тем, чтобы образ был формальным. Здесь уже вышиванку мы будем сочетать с совершенно другими вещами.



Иван Франко сочетал вышиванки с пиджаками / Фото "Вышивка"

Низ: классические брюки (цвет выбираем в соответствии с вышивкой).

Обувь: оксфорды, дерби или монки. Желательно, чтобы цвет соответствовал ремню, который вы выберете для выхода.

Верх: пиджак (может быть как самостоятельная единица, так и элементом костюма под ваши брюки).

Аксессуары: ремень с минималистичной пряжкой, чтобы не перегружать образ.

Традиционный стиль

Нет-нет, мы не будем предлагать вам надевать шаровары. Но и запрещать это делать мы не имеем никакого права. В желании немного осовременить образ мы предлагаем обратить внимание на брюки свободного кроя, а также позаботиться об аксессуарах.

Сочетайте вышиванку с кептариком:

Брюки: свободный крой из льна или хлопка.

Обувь: сапоги или традиционные кожаные ботинки. Учитывая, что может быть прохладно, то сапоги станут идеальным решением.

Верх: жилет или кептар. Последний поможет сделать вау-эффект вашему образу.

Аксессуары: пояс-крайка или тканый пояс.

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Это базовые сочетания. Мы же призываем вас экспериментировать, стилизуя вышиванку. И не забывайте, что носить ее можно не только несколько дней в году.