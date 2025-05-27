С ними вы сохраните зимние шины в оптимальном состоянии, что продлит их службу и сделает более безопасным ваше вождение. 24 Канал со ссылкой на Michelin і "Євроколесо" расскажет подробнее.

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Как подготовить зимние шины к хранению в межсезонье

Резиновая смесь, из которой сделаны шины, содержит добавки, создающие им способность противостоять повреждениям от прямых солнечных лучей или повышенной влажности. Но чтобы эффективность их действия не упала с годами, в межсезонье шины следует хранить правильно.

Начать надо с очистки . Перед тем, как оставить шины на хранение, тщательно вымойте их водой с мылом (только не под давлением), удалите грязь, соль, тормозную пыль и тому подобное. А потом еще просушите – чтобы не появилась плесень.

. Перед тем, как оставить шины на хранение, тщательно вымойте их водой с мылом (только не под давлением), удалите грязь, соль, тормозную пыль и тому подобное. А потом еще просушите – чтобы не появилась плесень. Рядом с этим проверьте шины на повреждения , сносы или проколы. Если что-то такое есть, лучше отремонтировать шины перед хранением.

, сносы или проколы. Если что-то такое есть, лучше отремонтировать шины перед хранением. И для собственного удобства пометьте шины – чтобы не забыли, где левое переднее, где правое заднее и так далее. Во время следующего монтажа поставите их правильно, и это поможет равномерному износу.

С этими советами вы сохраните свои зимние шины в оптимальном состоянии / Фото freepik

В каких условиях и в каком положении хранить зимние шины