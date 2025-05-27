З ними ви збережете зимові шини в оптимальному стані, що продовжить їхню службу та робитиме безпечнішим ваше водіння. 24 Канал із посиланням на Michelin і "Євроколесо" розповість докладніше.

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Як підготувати зимові шини до зберігання у міжсезоння

Гумова суміш, з якої зроблені шини, містить добавки, що створюють їм здатність протистояти пошкодженням від прямих сонячних променів або підвищеної вологості. Та щоб ефективність їхньої дії не впала з роками, у міжсезоння шини слід зберігати правильно.

Почати треба з очищення . Перед тим, як залишити шини на зберігання, ретельно вимийте їх водою з милом (тільки не під тиском), видаліть бруд, сіль, гальмівний пил тощо. А потім ще просушіть – щоб не з'явилася пліснява.

. Перед тим, як залишити шини на зберігання, ретельно вимийте їх водою з милом (тільки не під тиском), видаліть бруд, сіль, гальмівний пил тощо. А потім ще просушіть – щоб не з'явилася пліснява. Поруч із цим перевірте шини на пошкодження , зноси чи проколи. Якщо щось таке є, краще відремонтувати шини перед зберіганням.

, зноси чи проколи. Якщо щось таке є, краще відремонтувати шини перед зберіганням. І для власної зручності позначте шини – щоб не забули, де ліве переднє, де праве заднє і так далі. Під час наступного монтажу поставите їх правильно, і це допоможе рівномірному зносу.

З цими порадами ви збережете свої зимові шини в оптимальному стані / Фото freepik

В яких умовах та в якому положенні зберігати зимові шини