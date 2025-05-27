З ними ви збережете зимові шини в оптимальному стані, що продовжить їхню службу та робитиме безпечнішим ваше водіння. 24 Канал із посиланням на Michelin і "Євроколесо" розповість докладніше.
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Як підготувати зимові шини до зберігання у міжсезоння
Гумова суміш, з якої зроблені шини, містить добавки, що створюють їм здатність протистояти пошкодженням від прямих сонячних променів або підвищеної вологості. Та щоб ефективність їхньої дії не впала з роками, у міжсезоння шини слід зберігати правильно.
- Почати треба з очищення. Перед тим, як залишити шини на зберігання, ретельно вимийте їх водою з милом (тільки не під тиском), видаліть бруд, сіль, гальмівний пил тощо. А потім ще просушіть – щоб не з'явилася пліснява.
- Поруч із цим перевірте шини на пошкодження, зноси чи проколи. Якщо щось таке є, краще відремонтувати шини перед зберіганням.
- І для власної зручності позначте шини – щоб не забули, де ліве переднє, де праве заднє і так далі. Під час наступного монтажу поставите їх правильно, і це допоможе рівномірному зносу.
З цими порадами ви збережете свої зимові шини в оптимальному стані / Фото freepik
В яких умовах та в якому положенні зберігати зимові шини
- Далі оберіть сухе та прохолодне місце, з температурою десь у 10 – 20 градусів. Уникайте місць, куди можуть потрапити прямі сонячні промені, дощ, сніг, іскри, хімікати, масла, бензин тощо.
- А от доступ повітря краще не прибирати, герметичні мішки можуть затримувати вологу. Їх продають, так, але для транспортування, а не для зберігання у них. Якщо ж таки використовуєте чохли, обирайте матеріали, які "дихають".
- Якщо шини без дисків, тримайте їх вертикально, краще на стелажах, щоб уникнути деформації. Раз на місяць можете їх перевертати.
- Якщо шини з дисками, найкраще їх підвішувати, власне, за диски. Тільки так, щоб вага була розподілена рівномірно. І знизьте тиск навпіл, щоб зменшити навантаження на гуму.