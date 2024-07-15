Очаровательная Кенза Лейли стала победительницей конкурса "Мисс ИИ": что постит красавица в сети

Кенза Лейли стала победительницей на конкурсе "Мисс Искусственный Интеллект". Красавица – марокканская блогерша, цель которой – внести в мир создателей ИИ "разнообразие и инклюзивность".

Ей удалось одержать победу среди 10 претенденток на этот титул. В традиционной рубрике #Девушка_дня Gentelman 24 расскажет вам о Кензе Лейли. Айда знакомиться с обладательницей титула "Мисс Искусственный Интеллект".

Стоит внимания Ярослава Магучих: какими фото делится спортсменка, которая установила мировой рекорд

Что стоит знать о победе Кензы Лейли

Кенза Лейли из Марокко. Она лайфстайл-инфлюенсерка. У красавицы, созданной ИИ, более 207 тысяч подписчиков в инстаграме и 45 тысяч – в тиктоке.

Обратим внимание, что Кенза – абсолютное творение ИИ. Все, начиная от ее изображений и подписей к постам, и заканчивая речью на церемонии награждения, – сгенерировано Искусственным Интеллектом.

Победа в конкурсе "Мисс ИИ" еще больше мотивирует меня продолжать работать над развитием технологии искусственного интеллекта,

– сказала Лейли в видеозаписи речи.

По ее словам, ИИ – не просто инструмент. Кенза считает, что это трансформационная сила, способна разрушать отрасли, бросать вызов нормам, а также создавать возможности там, где их раньше не существовало вообще.

Кенза Лейли – "Мисс ИИ" / Фото из инстаграма Кензы

По мере того, как мы движемся вперед, я стремлюсь способствовать разнообразию и инклюзивности в этой области, гарантируя, что каждый имеет место за столом технологического прогресса,

– подчеркнула она.

Это интересно! Обратим внимание на то, что первый конкурс "Мисс ИИ" открылся весной. Организаторы отметили, что на негосо всего мира.

Что касается Лейли, то ее создала Мириам Бесса. Говорится об основательнице ИИ-агентства Phoenix AI. После победы Кензы она получила 5 тысяч долларов наличными, поддержку на Fanvue, а также услуги публициста, чтобы популярность модели выросла.

К слову, в этом конкурсе второе место заняли Лалина Валина из Франции, а также Оливия Си из Португалии.

Какие фото публикует в сети

Кенза носит хиджаб. Поэтому ни одного откровенного или хотя бы немного соблазнительного кадра в ее инстаграме искать не стоит. В то же время можно смело отметить, что она настоящая икона стиля. И ею могут вдохновляться другие девушки и женщины, которые носят хиджаб.

Кенза очень стильно одевается / Фото из инстаграма Кензы

Фото Кензы во время прогулки / Фото из инстаграма Кензы

Солнечный кадр Кензы / Фото из инстаграма Кензы

Кенза носит изысканный хиджаб / Фото из инстаграма Кензы

Также Кензе очень подходит деним / Фото из инстаграма Кензы

Кенза во время отдыха в Барселоне / Фото из инстаграма Кензы

А еще Кенза заботится об окружающей среде / Фото из инстаграма Кензы

Смотрите также В сети в восторге от горячей модели в футбольной форме, но мало кто видит важный момент

В следующий раз мы расскажем о Лалине Валине. Французская модель, созданная ИИ, тоже безумно популярна и стоит вашего внимания.