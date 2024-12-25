10 уроков стиля от самых хорошо одетых мужчин 2024 года

2024 год можно смело называть годом экспериментов и вызовов. Мужчины на красных дорожках выходили за рамки демонстрируя, что мода не имеет никаких границ и запретов. А эти 10 мужчин – яркое этому подтверждение!

24 Канал предлагает усвоить 10 уроков стиля, которыми с нами поделились знаменитости в уходящем году. Вдохновляйтесь ими и экспериментируйте, чтобы быть всегда на высоте!

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Самые стильные мужчины 2024 года по версии 24 Канала

На самом деле было очень сложно определиться с тем, кого можно считать самыми стильными мужчинами уходящего года. Мы призываем вас не обижаться, если ваш любимец не попал в нашу подборку. Возможно, мы уделим ему особое внимание в 2025 году.

Пол Мескаль – икона стиля 2024 года

Нынешней иконой стиля можно, без всяких сомнений, называть Пола Мескаля. Звезда "Гладиатора 2" продемонстрировал всем нам, что можно быть на высоте везде: будь то по дороге в супермаркет или на красной дорожке!

В то же время он демонстрирует нам, что с токсичной маскулинностью можно бороться даже в образах, которые мы примеряем. Так, во время промотура "Гладиатора 2" Мескаля можно было увидеть в крошечных кардиганах с пуговицами, изысканных украшениях и более драпированных силуэтах от его любимых дизайнеров: костюм Gucci с ленточным воротником на лондонской премьере, расшитый розами пиджак Simone Rocha на "The Late Show со Стивеном Колбертом", расписанный вручную шелковый пиджак от BW Marks для пресс-события в Сиднее.

В свободное время Мескаль также стал заядлым покупателем винтажных вещей. Иногда он заказывает рубашки, которые ему подгоняют под его фигуру.

Пол Мескаль в изысканном пиджаке с расшитыми розами: смотрите видео

Чему можно поучиться у Пола Мескаля? Тому, что мужество не скрыть за хрупкими деталями в образе. Более того, последнее время женщинам очень нравится вкрапления феминности в мужских образах. Это нам докажет еще один герой нашей подборки.

Педро Паскаль – изысканность и сдержанность

А вот и еще один актер из "Гладиатора 2". Педро Паскаль тоже наделал немало шума своими образами, в которых он появлялся на красных дорожках. И мы обратим внимание на один из них. Казалось бы, обычный, но не совсем...

Просто посмотрите на рубашку, которую он надел для одного из мероприятий в Лондоне. Начиная с самого начала, звезда "Последних героев" носил черную рубашку от Bottega Veneta. С тех пор как в конце 2021 года креативный директор Матье Блази возглавил бренд, он превратился в настоящую фабрику Грааля. От мешковатого трикотажа, который порадовал Джейкоба Элорди, до телесных костюмов Николаса Холта, он сохраняет высокий уровень ажиотажа. И все благодаря маленьким, крошечным деталям, которые прилагаются к каждой вещи. На рубашке Паскаля нет верхних пуговиц, поэтому появляется глубокий V-образный вырез и много намеков.

Образ Педро Паскаля, который взбудоражил сеть / Фото из инстаграма

Затем чилийский актер натянул пару соответствующих брюк с завышенной талией и очень популярные мокасины Astaire от Bottega Veneta, которые являются одним из любимых аксессуаров A$AP Rocky. Эта пара была покрыта блестящим покрытием для создания атмосферы большой ночной вечеринки.

Паскаль уже давно взял основные элементы мужской одежды и каким-то образом сделал их более "парными". То же самое он сделал с прозрачными вязаными кардиганами на пресс-мероприятии прошлым летом. То же самое он сделал с короткими шортами на гала-вечере Met Gala. И да, он сделал то же самое с очками.

Они олдскульные, но без перекоса в модной одежде, – написал Мюррей Кларк из GQ по этому поводу. – Они ботаники без похмелья "гик-шикарных" бабочек. Они, действительно, просто суперклассические – и в будущем будут так же популярны, как и 40 лет назад.

Чему можно поучиться у Педро Паскаля? А тому, что ваш образ может быть сдержанным, но одновременно изысканным и выделяться на фоне других. Главное – внимание к деталям, которые формируют общее впечатление о вас, и демонстрируют, что вы разбираетесь в моде.

Тимоти Шаламе – смелость в образах

В уходящем году Тимоти Шаламе продолжил укреплять свою позицию голоса нового поколения мужчин, которые стремятся быть стильными. Так, на 81-й ежегодной церемонии "Золотой глобус" он ошеломил всех появлением в блестящем полностью черном костюме от Celine Homme. Образ актера выделялся пиджаком с тонким геометрическим узором. Он сочетался с частично расстегнутой черной рубашкой, гладкими брюками, а также элегантными ботинками.

Тимоти любит блеск / Фото из инстаграма Золотого глобуса

Тимоти Шаламе выделяется своей склонностью к блесткам и блеску. Их можно увидеть и в других образах, которые он выбирал для выхода на красные дорожки.

Чему можно поучиться у Тимоти Шаламе? Не бойтесь использовать смелые, привлекательные вещи, чтобы выделиться из толпы. А также помните о том, что уверенность – основа, которая привлекает внимание к вашей персоне.

Киллиан Мерфи – внимание к аксессуарам

Киллиан Мерфи для своего триумфального вечера на 96-й церемонии вручения премии Оскар надел специальный смокинг от Versace с праздничным черным шелковым галстуком-бабочкой и специальные ботинки челси, созданные Роуз Форде.

Киллиан выглядит изысканно в этом смокинге от Ателье Версаче, – написала Донателла Версаче в письме для GQ. – Это портновское искусство Versace в его лучшем исполнении. Каждая изысканная деталь, от шелка рубашки до кроя пиджака, была тщательно продумана. Мне нравится сотрудничать с ним над его одеждой – он понимает и ценит каждый стежок. Он выглядит таким резким и мощным.

Киллиан Мерфи в изысканном образе на Оскаре 2024 / Фото Getty Images

Обратим внимание, что на лацкане пиджака актера была приколота брошь, изготовленная на заказ гонконгским дизайнерским домом Sauvereign, который разработал дизайн в виде звездной вспышки как отсылку к реальному изобретению Оппенгеймера, изменившему мир, – атомной бомбе.

Черные лакированные ботинки Мерфи, которые бренд окрестил "дублинскими ботинками" в честь своей родины, были созданы специально для этого события. Единственная в своем роде пара украшена золотой фурнитурой Medusa: да, это фирменный знак миланского лейбла, но не может ли рептильная символика быть косвенной отсылкой к Изумрудному острову? Если хорошо подумать, то змееподобные замки Медузы также могут быть намеком на единственного и неповторимого Святого Патрика, который, по легенде, изгнал всех ирландских змей в море.

Чему можно поучиться у Киллиана Мерфи? Отдавать предпочтение классике и не бояться ее. А чтобы выделиться на фоне других – добавлять детали со смыслом, которые не только привлекают к себе внимание, а еще и становятся темой оживленного обсуждения.

Джейкоб Элорди – эксперименты с цветами

Звезда сериала "Эйфория" произвел фурор в мире моды благодаря своему безупречному стилю и отличному выбору аксессуаров.

Так, во время Международного кинофестиваля в Торонто всех ошеломило появление актера. Он выбрал оливковый двубортный костюм Bottega Veneta. Сочетал он его с дерзко расстегнутой белой рубашкой и элегантными черными кожаными ботинками. Всем этим он продемонстрировал, что можно иметь утонченный внешний вид без танцев с бубном.

Джейкоб Элорди в изысканном оливковом костюме / Фото из инстаграма TIFF

Его способность делать традиционные формальные вещи современными и непринужденными вдохновила многих пересмотреть свой подход к пошиву одежды.

Чему можно поучиться у Джейкоба Элорди? Не бойтесь экспериментировать с нетрадиционными цветами в официальной одежде. Тот же оливковый костюм может быть таким же универсальным, как и темно-синий или серый, к которым мы все давно привыкли.

Райан Гослинг – классику подчеркивают детали

Он продолжал поражать всех вокруг своей сдержанной элегантностью на церемонии вручения премии Оскар в 2024 году. На красную дорожку он вышел в изысканном черном костюме Gucci с серебристыми деталями и металлической отделкой из ручной вышивки бисером. Гослинг соединил костюм с черной рубашкой с серебристой окантовкой. Правда, ее он оставил немного расстегнутой вверху, чтобы иметь расслабленный, но одновременно утонченный вид. Ансамбль он дополнил часами TAG Heuer Carrera Plasma Diamant D'Avant Garde. Этим он продемонстрировал способность сочетать роскошь с легкой прохладой.

Райан Гослинг эффектно появился на красной дорожке Оскара / Фото Getty Images

Чему можно поучиться у Райана Гослинга? Что незначительные детали, например расстегнутые рубашки или уникальные аксессуары, могут сделать классический образ чем-то необычным.

Оскар Айзек – универсальность гардероба

Выбор одежды звезды "Дюны" Оскара Айзека в 2024 году продолжает укреплять его статус одного из самых хорошо одетых мужчин Голливуда. Айзек – амбассадор Brioni. И на красных дорожках он демонстрирует вершину итальянского портновского искусства. Его появление в кампании Brioni осень-зима 2024, снятое Джошем Олинсом, подчеркивает его способность воплощать вневременную изысканность и современный стиль. Сотрудничество Айзека с Fear of God для их кампании "Коллекция 8" демонстрирует его универсальность: пальто без лацканов, ребристый трикотаж и кожаные аксессуары.

Оскар Айзек с удовольствием носит Brioni: видео из инстаграма Brioni

Чему можно поучиться у Оскара Айзека? Универсальность гардероба дает возможность адаптироваться к разным стилям, сохраняя при этом особую эстетику.

Трой Сиван – выход за рамки

Трой Сиван не боится бросать вызовы общественному мнению. Так, на Met Gala он был в образе от Prada, отдав дань уважения осенне-зимнему показу 2008 года. И у него был безупречный вид.

Наряд с отсылкой к нынешней тенденции офисного стиля производил впечатление деконструированного делового костюма. Надев черный воротник вместо галстука, дополнив его серебряными украшениями и привлекательным пирсингом бровей, Сиван доказал, почему он является одним из неизменных мировых королей моды.

Но не только наряд выделил Сивана среди других. В отличие от своих взъерошенных светлых волос, Сиван имел один из лучших ухоженных образов вечера, добавив заколку для бровей (или иллюзию заколки) и кольцо для носа. Украшения придали его виду оттенок небрежности, что приятно контрастировало с формальным внешним видом. Он производил впечатление парня в офисе, который носит костюм, но вы знаете, что под рубашкой у него полные рукава татуировок.

Образ Троя Сивана от Prada / Фото из инстаграма Сивана

Этот образ не только достаточно дерзкий, но и несколько феминный. Сам же Трой неоднократно выбирал для себя наряды, которые размывают грани между тем, что можно называть мужской, а что – женской модой. И это очередная демонстрация того, что у настоящего стиля нет ни границ, ни рамок.

Чему можно поучиться у Троя Сивана? Прежде всего выходить за рамки. Не бояться экспериментов и добавлять своему, даже формальному образу, немного дерзости.

Джереми Аллен Уайт – инвестиция во вневременные вещи

Звезда сериала "Медведь" ворвался на сцену моды, быстро став иконой стиля для нового поколения.

Уайт во время церемонии Эмми 2024 продемонстрировал свое мастерство в ношении классического голливудского гламура. Он выбрал черный смокинг Calvin Klein с шелковым шалевым воротником.

Кампания Calvin Klein, в которой он участвовал, лишь укрепила его статус иконы моды. Она продемонстрировала способность актера вкраплять строгий шарм в модные образы.

Уайт разбирается во вневременной моде / Фото из инстаграма Уайта

Стиль Уайта характеризуется хорошо подогнанными классическими вещами с современным оттенком. И именно это сделало его фаворитом среди энтузиастов моды.

Чему можно поучиться у Джереми Аллена Уайта? Что никогда не выходят из моды хорошо подобранные классические вещи. Поэтому лучшее, что можно сделать, – инвестировать во вневременные вещи, которые подходят вам.

Джонатан Бейли – сексуальность в образе

Джонатан Бейли стал настоящим фурором на церемонии Эмми-2024. Он прибыл в шикарной версии традиционного черно-белого смокинга от Armani, дополненного белой шелковой рубашкой – щедро расстегнутой на все пуговицы, черными шелковыми брюками и черными туфлями, сделанными на заказ.

А вот и его изюминка: солнцезащитные очки в красной оправе и брошь в виде гардении от De Beers, размещенная на левом лацкане пиджака. Бейли удачно сочетает триединое – элегантность, официальность и сексуальную привлекательность.

Дерзкий образ Джонатана Бейли от Armani / Фото из инстаграма Бейли

Актер выбирает самые разнообразные наряды. На церемониях вручения наград Бейли часто надевает костюмы, сшитые на заказ, которые всегда отличаются причудливостью:

костюм Loewe с цветочной брошью вместо бабочки на Met Gala 2024,

белоснежный костюм Givenchy с широкими штанами на церемонии Золотой глобус 2024

и острый смокинг Tom Ford на афтепати Оскар 2024.

Вне красной дорожки стиль Бейли более расслабленный, и он часто носит одежду от Loewe.

Чему можно поучиться у Джонатана Бейли? Его образы на красные дорожки сочетают изысканность и сексуальность. Причем это происходит гармонично и без пошлости.

Стоит внимания Возвращение комфорта и ретро: ключевые тренды уличного стиля для мужчин в 2025 году

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