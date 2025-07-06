Важное об электромобилях: что означают уникальные значки на панели и экране

Электромобили, их еще обозначают комбинацией букв EV (от electric vehicle), становятся все популярнее. Однако их приборные панели все еще способны озадачить водителей.

А все потому, что там есть уникальные символы, связанные с особенностями именно этого вида транспорта, например батарея или рекуперация. О наиболее важных и распространенных индикаторах расскажем на 24 Канале благодаря Lease Electric и BYD.

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Заряд, рекуперация, специфические режимы: как расшифровать панель EV

Заряд батареи. Значок батареи показывает остаточный уровень заряда, обычно в процентах, может быть в делениях. Желтый или красный цвет сигнализируют о низком заряде, в основном это менее 20%.

Значок батареи показывает остаточный уровень заряда, обычно в процентах, может быть в делениях. Желтый или красный цвет сигнализируют о низком заряде, в основном это менее 20%. Низкий заряд. Когда заряд батареи падает до критического уровня, а здесь идет речь о 5 – 10%, появляется красный значок или сообщение типа Low Battery. Что делать? Следует немедленно уменьшите потребление энергии и постараться экономно доехать до ближайшей зарядной станции.

Когда заряд батареи падает до критического уровня, а здесь идет речь о 5 – 10%, появляется красный значок или сообщение типа Low Battery. Что делать? Следует немедленно уменьшите потребление энергии и постараться экономно доехать до ближайшей зарядной станции. Рекуперация, или регенеративное торможение. Значок в форме стрелки или батареи со знаком "+" указывает на активную рекуперацию – это процесс, когда торможение возвращает энергию в батарею. Включение этого режима увеличивает эффективность и запас хода.

или регенеративное торможение. Значок в форме стрелки или батареи со знаком "+" указывает на активную рекуперацию – это процесс, когда торможение возвращает энергию в батарею. Включение этого режима увеличивает эффективность и запас хода. Режимы езды. Большинство электромобилей имеют режимы Eco (обозначают часто листком), Normal и Sport (символ спидометра). Если индикатор горит – значит, именно этот режим активен. Заметьте, что Eco снижает мощность для экономии, а Sport повышает, но, соответственно, быстрее разряжает батарею.

Что означают значки вашего электромобиля – объясняем основные / Фото Lease Electric

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Температура батареи. Символ термометра предупреждает о перегреве или переохлаждении батареи. В таких ситуациях уменьшайте скорость во время езды и не ставьте потом на быструю зарядку, пока температура не стабилизируется.

Символ термометра предупреждает о перегреве или переохлаждении батареи. В таких ситуациях уменьшайте скорость во время езды и не ставьте потом на быструю зарядку, пока температура не стабилизируется. Состояние зарядки. При подключении к зарядной станции значок молнии или штепселя показывает состояние зарядки. Зеленый цвет обычно означает активную зарядку, мигание – завершение.

При подключении к зарядной станции значок молнии или штепселя показывает состояние зарядки. Зеленый цвет обычно означает активную зарядку, мигание – завершение. Неисправность системы. Символ с восклицательным знаком в батарее или системе указывает на проблему. Здесь уже следует обращаться в сервисный центр.

Символ с восклицательным знаком в батарее или системе указывает на проблему. Здесь уже следует обращаться в сервисный центр. Ограничение мощности. Значок черепахи или сообщение Reduced Power предупреждает об ограничении производительности из-за низкого заряда или перегрева.

В общем, важно тщательно изучить инструкцию к вашему электромобилю. Это поможет понять специфические значки и их значения