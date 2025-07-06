Важное об электромобилях: что означают уникальные значки на панели и экране
- На панелях приборов электромобилей есть уникальные символы, которые указывают на заряд, рекуперацию или специфические режимы езды.
- Значки, такие как термометр и молния, помогают водителям понимать состояние их автомобиля.
- Другие же, например черепаха, свидетельствуют об ограничении мощности из-за низкого заряда или перегрева.
Электромобили, их еще обозначают комбинацией букв EV (от electric vehicle), становятся все популярнее. Однако их приборные панели все еще способны озадачить водителей.
А все потому, что там есть уникальные символы, связанные с особенностями именно этого вида транспорта, например батарея или рекуперация. О наиболее важных и распространенных индикаторах расскажем на 24 Канале благодаря Lease Electric и BYD.
Стоит знать Тонировка лобового стекла в автомобиле: что разрешено в Украине, а что запрещено
Заряд, рекуперация, специфические режимы: как расшифровать панель EV
- Заряд батареи. Значок батареи показывает остаточный уровень заряда, обычно в процентах, может быть в делениях. Желтый или красный цвет сигнализируют о низком заряде, в основном это менее 20%.
- Низкий заряд. Когда заряд батареи падает до критического уровня, а здесь идет речь о 5 – 10%, появляется красный значок или сообщение типа Low Battery. Что делать? Следует немедленно уменьшите потребление энергии и постараться экономно доехать до ближайшей зарядной станции.
- Рекуперация, или регенеративное торможение. Значок в форме стрелки или батареи со знаком "+" указывает на активную рекуперацию – это процесс, когда торможение возвращает энергию в батарею. Включение этого режима увеличивает эффективность и запас хода.
- Режимы езды. Большинство электромобилей имеют режимы Eco (обозначают часто листком), Normal и Sport (символ спидометра). Если индикатор горит – значит, именно этот режим активен. Заметьте, что Eco снижает мощность для экономии, а Sport повышает, но, соответственно, быстрее разряжает батарею.
Также интересно Алфавит коробки передач: что означают обозначения на механике и автомате
- Температура батареи. Символ термометра предупреждает о перегреве или переохлаждении батареи. В таких ситуациях уменьшайте скорость во время езды и не ставьте потом на быструю зарядку, пока температура не стабилизируется.
- Состояние зарядки. При подключении к зарядной станции значок молнии или штепселя показывает состояние зарядки. Зеленый цвет обычно означает активную зарядку, мигание – завершение.
- Неисправность системы. Символ с восклицательным знаком в батарее или системе указывает на проблему. Здесь уже следует обращаться в сервисный центр.
- Ограничение мощности. Значок черепахи или сообщение Reduced Power предупреждает об ограничении производительности из-за низкого заряда или перегрева.
В общем, важно тщательно изучить инструкцию к вашему электромобилю. Это поможет понять специфические значки и их значения