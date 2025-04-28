Вот 3 главные причины постоянных ссор в парах

Ссоры – обычное явление в отношениях, даже иногда они нужны и могут помочь устранить проблемы или преодолеть препятствия. Другое дело, когда они постоянные или очень взрывоопасные.

В таком случае отношения изнашиваются и становятся изнурительными. Именно поэтому вы должны научиться определять факторы риска, которые часто ведут к постоянным ссорам, пишет 24 Канал благодаря GQ.

Смотрите также Правило 30 секунд – это все, что нужно, чтобы наладить связь и начать строить хорошие отношения

Ссоры в паре: 3 основных фактора, что их вызывают

Психолог Джеффри Бернстайн назвал 3 основных причины ссор в паре. А именно те, которые заставляют пары "постоянно конфликтовать", то есть могут иметь очень негативные последствия, если их не контролировать.

Денежный хаос. Проблемы с деньгами часто становятся причиной большого напряжения в отношениях, а также споров и ссор. Особенно когда стили управления деньгами у людей отличаются, и когда один человек считает, что ведет себя ответственно и взвешенно, а другой небрежно относится к финансам.

Проблемы с деньгами часто становятся причиной большого напряжения в отношениях, а также споров и ссор. Особенно когда стили управления деньгами у людей отличаются, и когда один человек считает, что ведет себя ответственно и взвешенно, а другой небрежно относится к финансам. Решить эту проблему можно через открытое общение и честность, и важно начать разговор об управлении деньгами на раннем этапе отношений, чтобы иметь больше ясности и шансов на правильные решения в будущем.

Существуют 3 фактора риска, которые могут привести к постоянным ссорам в отношениях / Фото DrazenZigic@freepik