И не только для морального состояния, но и для физического здоровья, мозга и даже иммунной системы. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Нейрохимия пения: почему вам стоит напевать больше и громче

Мы поем с давних времен – задолго до подкастов, инстаграма и большой сцены пение вибрировало в пещерах, храмах и полях. Сегодня же даже неврологи поют, ведь благодаря МРТ-сканированию мозга знают, насколько это полезно.

С первых нот мозг зажигается, в буквальном смысле. Происходит "неврологический взрыв", ведь пение одновременно активирует речевую, моторную, эмоциональную зоны мозга и зону памяти. Коктейль хороших гормонов начинает активно действовать – это дофамин (мотивация), окситоцин (уверенность), эндорфины (облегчение боли) и серотонин (удовлетворенность). Параллельно идет снижение уровня кортизола, гормона стресса.

Пение очень полезно для нас, и не только для морального состояния, но и для физического здоровья / Фото stockking@freepik

Далее – больше, потому что пение – это не только умственный процесс, но и физическое упражнение. Оно стимулирует мышцы живота, укрепляет дыхательные мышцы, улучшает оксигенацию крови и даже повышает иммунитет. А еще ученые говорят, что пение помогает справиться с болью, улучшить глотание, а в некоторых случаях – лечить расстройства речи, облегчать течение болезней Паркинсона и Альцгеймера.

А самым привлекательным для исследователей является социальное влияние пения. В группе его эффект умножается в десять раз. Пение становится коллективной практикой, которая поощряет слушание, синхронизацию и контакт. Популярность хоров, караоке или застольных пений возникла не просто так – они создают приятную алхимию "делать это вместе". Британский психолог Наташа Хендри говорит, что групповое пение является профилактикой психического здоровья.

Даже в нашу цифровизированную эпоху часто простого акта пения может быть достаточно, чтобы перезагрузить все внутренние счетчики. И для этого не надо быть певцом или учиться в консерватории. Поэтому пойте – даже если вам кажется, что вы делаете это некрасиво, слишком громко или слишком часто. Потому что теперь вы знаете о нейрохимии пения и насколько оно на самом деле важно.