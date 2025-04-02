Рената Перейра, 25-летняя девушка с 323 тысячами подписчиков в инстаграме, предпочитает ежедневные трехчасовые тренировки. И она ищет того, кто разделяет ее страсть к фитнесу, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Почему она проводит свидания в спортзале

Девушка зовет в спортзал, чтобы проверить преданность парней. Она приглашает поклонников присоединиться к ней, считая, что если они не смогут успевать за ее тренировками, то не смогут успевать за ее жизнью.

Если парень не может даже попытаться успевать за мной во время тренировки, то как он будет успевать за моей жизнью? Для меня спортзал – это не только место для тренировок, но и место, где я назначаю свои первые свидания,

– подчеркнула девушка.

По ее мнению, лучший способ проверить совместимость с потенциальным партнером – это вместе выполнять интенсивные упражнения. Ранее она пыталась использовать приложения для знакомств, ориентированные на фитнес, чтобы отфильтровать людей с похожим стилем жизни, как у нее.

Рената много времени проводит в спортзале / Фото из инстаграма Ренаты

"Но вскоре я поняла, что даже те, кто утверждал, что ведет активный образ жизни, не относились к тренировкам так же серьезно, как я", – отметила Рената.

Спортзал помогает разоблачать лжецов

Спортсменка поделилась своим неудачным опытом знакомств, отметив: "Был случай, когда я встретилась с парнем, и во время разминки он уже жаловался на усталость".

Мы еще даже не начали самую тяжелую часть тренировки, а он уже хотел присесть и отдохнуть. В конце концов, мы пошли поесть, но я знала, что второго свидания не будет,

– подчеркнула она.

Еще одна история неудачного романа – Рената договорилась о свидании на тренировке с мужчиной, который хвастался тем, что давно занимается фитнесом. К сожалению, через некоторое время после начала упражнений он попросил о перерыве, признавшись, что у него закружилась голова. Рената, разоблачив лжеца, прокомментировала: "Я волновалась, но также считаю это забавным".

"Он понял, что не успевает, и даже пошутил, что в следующий раз мы просто пойдем на ужин", – добавила она.

Девушка немало работает над своей фигурой / Фото из инстаграма Ренаты

Рената, которая посвящает бесчисленное количество часов тренировкам в спортзале, придерживается строгого плана питания, богатого на нежирные белки, тщательно подобранные углеводы и пищевые добавки, направленные на улучшение мышечного тонуса.

Энтузиастка здоровья рассказала: "То, что я ем и как я тренируюсь, – это не просто привычки, это часть моей личности". По словам девушки, это не фаза или что-то временное – это ее жизнь.

Тело реагирует на то, что вы делаете каждый день. Если кто-то ведет сидячий образ жизни, это влияет на все – включая уровень энергии и сексуальное влечение,

– объяснила Рената.

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Поэтому она призывает тех, кто ведет активный образ жизни, проводить свидания в спортзале. В этом месте можно немало узнать о другом человеке и то, честна ли она с вами.