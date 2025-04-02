Рената Перейра, 25-річна дівчина з 323 тисячами підписників в інстаграмі, надає перевагу щоденним тригодинним тренуванням. І вона шукає того, хто поділяє її пристрасть до фітнесу, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Чому вона проводить побачення у спортзалі

Дівчина кличе до спортзалу, щоб перевірити відданість хлопців. Вона запрошує шанувальників приєднатися до неї, вважаючи, що якщо вони не зможуть встигати за її тренуваннями, то не зможуть встигати за її життям.

Якщо хлопець не може навіть спробувати встигати за мною під час тренування, то як він буде встигати за моїм життям? Для мене спортзал – це не лише місце для тренувань, але й місце, де я призначаю свої перші побачення,

– наголосила дівчина.

На її думку, найкращий спосіб перевірити сумісність з потенційним партнером – це разом виконувати інтенсивні вправи. Раніше вона намагалася використовувати застосунки для знайомств, орієнтовані на фітнес, щоб відфільтрувати людей зі схожим стилем життя, як у неї.

Рената чимало часу проводить у спортзалі / Фото з інстаграму Ренати

"Але незабаром я зрозуміла, що навіть ті, хто стверджував, що веде активний спосіб життя, не ставилися до тренувань так само серйозно, як я", – зауважила Рената.

Спортзал допомагає викривати брехунів

Спортсменка поділилася своїм невдалим досвідом знайомств, зазначивши: "Був випадок, коли я зустрілася з хлопцем, і під час розминки він уже скаржився на втому".

Ми ще навіть не почали найважчу частину тренування, а він вже хотів присісти і відпочити. Зрештою, ми пішли поїсти, але я знала, що другого побачення не буде,

– наголосила вона.

Ще одна історія невдалого роману – Рената домовилася про побачення на тренуванні з чоловіком, який хвалився тим, що давно займається фітнесом. На жаль, через деякий час після початку вправ він попросив про перерву, зізнавшись, що у нього запаморочилося в голові. Рената, викривши брехуна, прокоментувала: "Я хвилювалася, але також вважаю це кумедним".

"Він зрозумів, що не встигає, і навіть пожартував, що наступного разу ми просто підемо на вечерю", – додала вона.

Дівчина чимало працює над своєю фігурою / Фото з інстаграму Ренати

Рената, яка присвячує незліченну кількість годин тренуванням у спортзалі, дотримується суворого плану харчування, багатого на нежирні білки, ретельно підібрані вуглеводи та харчові добавки, спрямовані на покращення м'язового тонусу.

Ентузіастка здоров'я розповіла: "Те, що я їм і як я тренуюся, – це не просто звички, це частина моєї особистості". За словами дівчини, це не фаза або щось тимчасове – це її життя.

Тіло реагує на те, що ви робите щодня. Якщо хтось веде сидячий спосіб життя, це впливає на все – включаючи рівень енергії та сексуальний потяг,

– пояснила Рената.

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Тому вона закликає тих, хто веде активний спосіб життя, проводити побачення у спортзалі. У цьому місці можна чимало дізнатись про іншу людину та те, чи чесна вона з вами.