І 24 Канал, ссылаясь на журнал People, расскажет, кого еще можно и нужно считать самыми сексуальными мужчинами 2024 года. Коротко пройдемся по каждой из номинаций!

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Обратим внимание! За участников нынешнего рейтинга отдали около 350 тысяч голосов. Само же издание предложило 15 номинаций, в которых выбирали лучших!

Самый сексуальный мастер на все руки: Чип Хейнс

Он может исправить разбитое сердце – и все, что угодно, что нуждается в ремонте! Строительные навыки звезды HGTV Чипа Хейнса (и сладкие отношения с женой Джоанной) означали, что он непременно одержит победу в этой категории, в которую вошли братья-владельцы недвижимости Джонатан и Дрю Скотт, Тай Пеннингтон и Джонатан Найт.

Чип Хейнс показывает, на что способен: смотрите видео

Самая сексуальная звезда, которая долго живет в браке: Тим Макгроу

Все парни в этой категории (включая Дензела Вашингтона, Кевина Бейкона и Теда Денсона) счастливо прожили в браке 25 лет и больше, но именно благодаря прекрасной музыке, которую Тим Макгроу создает вместе с женой Фейт Хилл, читатели проголосовали за него на первом месте.

Голос Тима Макгроу нравится не только его жене: смотрите видео

Самый сексуальный красавец 90-х

Когда дело доходит до голосования за лучшего красавчика 90-х, читатели просто хотели Мура – Шемара Мура, то есть! Звезда спецназа и новоиспеченный отец заставил поклонников потеть с момента его дебюта в сериале "Жить отдельно". Второе место заняли Бенджамин Братт, Мэтт Диллон и Итан Хоук.



Шемар Мур поражает своей физической формой / Фото с фансторінки Мура в инстаграме

Самая сексуальная звезда летнего боевика

Не перекручивайте: Глен Пауэлл, возможно, и имел в этом году одну сексуальную роль за другой (между "Кто угодно, кроме тебя", "Наемным убийцей" и "Твистерами"), но мы все равно разделили бы ведро попкорна с Райаном Гослингом ("Падший парень"), Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом ("Дэдпул и Росомаха"), которые заняли вторые места, когда-либо.

Глен Пауэлл не оставит никого равнодушным / фото из инстаграма Пауэлла

Самый сексуальный фиеро

Все эти парни очень привлекательны, но именно фиеро Джонатана Бейли в будущей экранизации заставил ваши сердца бросить вызов гравитации. (Хотя в редакции People с удовольствием пошли бы на "Танцы по жизни" с Теем Диггсом, Джоуи Макинтайром или Аароном Твейтом).

Джонатан Бейли стильный и сексуальный / Фото из инстаграма Бейли

Самый сексуальный ведущий ток-шоу: Марк Консуэлос

Конкуренция между ведущими "Live with Kelly & Mark" Марком Консуэлосом и Джимми Фэллоном была большой – атакующая реклама и все такое! – но, в конце концов, Консуэлоса невозможно было победить, когда речь шла о том, как он тлеет во время светской беседы в категории, в которую также вошли Марио Лопес и Сет Мейерс.

Марк Консуэлос обожает отдых на яхте / Фото из инстаграма Консуэлоса

Самый сексуальный собачий папа: Макс Гринфилд

Назовите это щенячьей любовью! Очаровательная собака-спасатель Дарлин помогла звезде сериала "Новые девушки" Максу Гринфилду победить в конкурсе, где были представлены сексуальные парни Симу Лю, Джастин Теру и Дэйв Баутиста, а также их милые собачьи компаньоны.

Макса Гринфилда называют самым сексуальным собачьим папой / Фото из инстаграма Гринфилда

Делает BRAT самым сексуальным: Джо Джонас

Точное определение понятия "Brat" было трудно дать, но наглое присутствие Джо Джонаса в социальных сетях, вызывающее поведение и исполнение танца "Apple" Чарли XCX принесли ему больше всего голосов в категории, в которую вошли Барри Кеоган, Трой Сиван и Кайл МакЛахлан.

Джо Джонас активно ведет свои соцсети / Фото из инстаграма Джонаса

Самые сексуальные татуировки: Джереми Аллен Уайт

В перерывах между тренировками без рубашки в Лос-Анджелесе и рекламной кампанией Calvin Klein звезда "Медведя" Джереми Аллен Уайт давал поклонникам множество возможностей полюбоваться на татуировки – и это принесло ему победу над Post Malone, Bad Bunny и Neymar Júnior.

Джереми Аллен Уайт украсил себя несколькими тату / Фото Аллена Уайта

Самый сексуальный новый сердцеед: Джейкоб Элорди

О, Элорди! Душевная энергия и высокий, смуглый и привлекательный Джейкоб Элорди, звезда "Эйфории", практически создан для тех раскладных плакатов, которые можно было приобрести в журнале "Teen People". (Мы бы оставили немного места на стене и для других красавчиков Николаса Галацина, Гэвина Казалегно и Мэнни Хасинто!)

Джейкоб Элорди – звезда сериала "Эйфория" / Фото с фансторінки Элорди в инстаграме

Самый сексуальный музыкант: Гарри Стайлз

Гарри Стайлз уже знает, что победа имеет сладкий вкус (ведь он неоднократно побеждал в этой категории), но в этом году она была еще вкуснее после настойчивой кампании в TikTok от Role Model (очевидно, что это он, ведь он культовый) и очень сексуальных, успешных лет от Зака Брайана и Shaboozey.

Гарри Стайлз – самый сексуальный музыкант / Фото из инстаграма Стайлза

Самый сексуальный папа, который впервые стал отцом: Роберт Паттинсон

Звезде "Сумерек" Роберту Паттинсону, который в марте поздравил дочь с невестой Суки Уотерхаус, не помешало бы сменить подгузники.

(Рождение ребенка – 24 Канал) заставляет тебя чувствовать себя очень старым и очень молодым,

– пошутил он.

Другие папы, которые впервые стали родителями, Джастин Бибер, Малума и Коул Такер, так же делают бессонные ночи сексуальными.

Роберт Паттинсон вот-вот станет отцом / Фото с фансторінки Паттинсона в инстаграме

Самый сексуальный ведущий подкаста: Братья Келси

Джейсон Келси и Трэвис Келси делают подкаст-пространство на New Heights вдвое веселее, когда дразнят друг друга, делятся спортивными новостями или рассказывают о суперзвезде Тейлор Свифт, подругу Трэвиса. Среди других звезд, которые заставляют ваши сердца биться в полтора раза быстрее, были Пенн Беджли (Podcrushed), Джош Пек (Good Guys) и Ти Джей Холмс (Amy & T.J.).



Биография Братьев Келси / Фото обложки книги

Самый сексуальный партнер в спорте: Хантер Вудхолл

Все эти спортсмены – преданные "жены-мужчины" своим возлюбленным из списка А (это Андре Леврон-младший – Сидни Маклафлин-Леврон, Джонатан Оуэнс – Симони Байлз и Кристиан МакКафри – Оливии Калпо), но поцелуй Хантера Вудхолла, растопивший сердце после того, как его жена Тара Дэвис-Вудхолл завоевала золотую олимпийскую медаль на Олимпиаде летом этого года, помог звездам бега опередить своих конкурентов.

Трогательный момент с Хантером и его возлюбленной / Фото из инстаграма Вудхолл

Самая сексуальная звезда TikTok: Марк Эстес

С тех пор они расстались, но Кристин Каваллари рассказала, что у нее и инфлюенсера группы Montana Boyz Марка Эстеса был "действительно горячий секс", что, возможно, обеспечило ему победу. Ладно, видео с голым торсом в спортзале тоже могло помочь. Но у него была серьезная конкуренция (и много веселых социальных кампаний) со стороны его коллег-номинантов Ноа Бека, Брю на радио и Коннора Вуда.

Марк Эстес – самая сексуальная звезда тиктока / Фото из инстаграма Эстеса

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Как видите, отметили читатели журнала People знатно. Теперь уже интересно, кого же назовут самым сексуальным мужчиной в следующем году.