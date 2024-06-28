45-летняя актриса имеет более 12-летний опыт работы в индустрии развлечений для взрослых и сотрудничала с такими студиями, как Evil Angel, Penthouse и Brazzers. Однако Шери не планировала становиться порноактрисой, а начала свою профессиональную карьеру как физический терапевт.

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Судьбоносная съемка привела ее в порноиндустрию

Шери, чье настоящее имя Кэролин Папароззи, работала физиотерапевтом по всей Америке, пока все не изменилось в 2011 году, когда друг-фотограф попросил ее позировать для него. В эксклюзивном интервью для The Mirror Шери объяснила, что заставило ее оставить старую работу.

Для меня это было очень, очень постепенно. Я не просто в один день решила, что перестану быть физиотерапевтом и стану артисткой фильмов для взрослых. На самом деле мой первый набег на секс-работу был просто работой на выходных,

– объяснила она.

Шери объяснила, что была "полностью довольна" своей работой физиотерапевта и сначала не имела никакого интереса к смене профессии. Однако Шери изменила свое мнение, когда подруга познакомила ее с сайтом Model Mayhem.

Она объяснила: "Мы с ней уже сделали несколько совместных фотографий в стиле пин-ап, где я была обнаженной. Мне было очень комфортно с этим, и я попала на вебсайты, и именно тогда я начала заниматься своей первой секс-работой, а именно – обнаженным моделированием".

Сначала Шери думала, что на этом ее порнокарьера закончится. Однако она рассказала: "Мне это просто нравилось. И я думала, что на этом все и закончится, как небольшой побочный заработок, немного дополнительных денег, немного радости, которую я смогу принести себе в этой творческой деятельности".

Актриса позирует в соблазнительном белье / Фото ДеВилль

"Пока я не получила сообщение на сайте sexyjobs.com от моего нынешнего агента для фильмов для взрослых, Сандры из OC Modelling", – уточнила она.

Сандра спросила Шери, не хотела бы она поехать в Лос-Анджелес, чтобы снять несколько видео. Сначала Шери была неуверенна, но после быстрого поиска в Google, ее решение было принято. Был еще один ключевой фактор, который повлиял на ее решение. Она объяснила: "Я подумала: "Смотрите, у меня есть работа. Возможно, это не для меня, но я не могу сказать "нет". Это было почти как ощущение FOMO, будто я не могу быть 90-летней и сказать: "О, я могла бы сняться в этом удивительном эротическом фильме и получить невероятный опыт, но я отказалась от этого".

Шери думала, что ее порнокарьера закончится после недели съемок, но она сказала, что ей "так понравилось", что она решила сделать это долгосрочным делом. В течение многих лет она пыталась совмещать порно со своей терапевтической работой, но была вынуждена принять решение, когда ее карьера пошла вверх.

Она рассказала: "В какой-то момент я ездила туда (в Лос-Анджелес – Gentelman 24) раз в несколько месяцев. А потом я ездила раз в месяц. И дошло до того, что я проводила две недели из каждого месяца в Лос-Анджелесе. И я сказал: "Это не твой побочный бизнес".

В конце концов, переехав в Лос-Анджелес, Шери сократила свой график физической терапии до двух дней в неделю, чтобы остальное время сосредоточиться на работе для взрослых. Она объяснила: "На тот момент я была сосредоточена на этом больше как на бизнесе, и он продолжал расти, расти и расти".

Порноактриса регулярно наведывается в спортзал / Фото ДеВилль

Все изменилось во время пандемии COVID-19, когда работа студии прекратилась. Шери решила сосредоточиться на развитии своего присутствия в сети и обнаружила, что количество ее подписчиков стремительно возросло. Она сказала: "Когда мир снова открылся, я была настолько занята своей онлайн-платформой, что на самом деле не было времени на обе работы. И в конце концов я вытащила тот маленький палец на ноге из терапии".

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Шери рискнула, кардинально изменила свою карьеру и достигла успеха. Возможно, если вы сейчас сомневаетесь и не готовы рискнуть, то пример нашей героини может вдохновить наконец это сделать.