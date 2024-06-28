45-річна актриса має понад 12-річний досвід роботи в індустрії розваг для дорослих і співпрацювала з такими студіями, як Evil Angel, Penthouse і Brazzers. Однак Шері не планувала ставати порноактрисою, а почала свою професійну кар'єру як фізичний терапевт.

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Доленосна зйомка привела її у порноіндустрію

Шері, чиє справжнє ім'я Керолін Папароззі, працювала фізіотерапевтом по всій Америці, поки все не змінилося у 2011 році, коли друг-фотограф попросив її позувати для нього. В ексклюзивному інтерв'ю для The Mirror Шері пояснила, що змусило її залишити стару роботу.

Для мене це було дуже, дуже поступово. Я не просто одного дня вирішила, що перестану бути фізіотерапевтом і стану артисткою фільмів для дорослих. Насправді мій перший набіг на секс-працю був просто роботою на вихідних,

– пояснила вона.

Шері пояснила, що була "повністю задоволена" своєю роботою фізіотерапевта і спочатку не мала жодного інтересу до зміни професії. Однак Шері змінила свою думку, коли подруга познайомила її з сайтом Model Mayhem.

Вона пояснила: "Ми з нею вже зробили кілька спільних фотографій у стилі пін-ап, де я була оголеною. Мені було дуже комфортно з цим, і я потрапила на вебсайти, і саме тоді я почала займатися своєю першою секс-роботою, а саме – оголеним моделюванням".

Спочатку Шері думала, що на цьому її порнокар'єра закінчиться. Однак вона розповіла: "Мені це просто подобалося. І я думала, що на цьому все і закінчиться, як невеликий побічний заробіток, трохи додаткових грошей, трохи радості, яку я зможу принести собі в цій творчій діяльності".

Акторка позує у спокусливій білизні / Фото ДеВілль

"Поки я не отримала повідомлення на сайті sexyjobs.com від мого нинішнього агента для фільмів для дорослих, Сандри з OC Modelling", – уточнила вона.

Сандра запитала Шері, чи не хотіла б вона поїхати до Лос-Анджелеса, щоб зняти кілька відео. Спочатку Шері була невпевнена, але після швидкого пошуку в Google, її рішення було прийнято. Був ще один ключовий фактор, який вплинув на її рішення. Вона пояснила: "Я подумала: "Дивіться, у мене є робота. Можливо, це не для мене, але я не можу сказати "ні". Це було майже як відчуття FOMO, ніби я не можу бути 90-річною і сказати: "О, я могла б знятися в цьому дивовижному еротичному фільмі і отримати неймовірний досвід, але я відмовилася від цього".

Шері думала, що її порнокар'єра закінчиться після тижня зйомок, але вона сказала, що їй "так сподобалося", що вона вирішила зробити це довгостроковою справою. Протягом багатьох років вона намагалася поєднувати порно зі своєю терапевтичною роботою, але була змушена прийняти рішення, коли її кар'єра пішла вгору.

Вона розповіла: "У якийсь момент я їздила туди (до Лос-Анджелеса – Gentelman 24) раз на кілька місяців. А потім я їздила раз на місяць. І дійшло до того, що я проводила два тижні з кожного місяця в Лос-Анджелесі. І я сказав: "Це не твій побічний бізнес".

Зрештою, переїхавши до Лос-Анджелеса, Шері скоротила свій графік фізичної терапії до двох днів на тиждень, щоб решту часу зосередитися на роботі для дорослих. Вона пояснила: "На той момент я була зосереджена на цьому більше як на бізнесі, і він продовжував зростати, зростати і зростати".

Порноактриса регулярно навідується до спортзалу / Фото ДеВілль

Усе змінилося під час пандемії COVID-19, коли робота студії припинилася. Шері вирішила зосередитися на розбудові своєї присутності в мережі та виявила, що кількість її підписників стрімко зросла. Вона сказала: "Коли світ знову відкрився, я була настільки зайнята своєю онлайн-платформою, що насправді не мала часу на обидві роботи. І врешті-решт я витягнула той маленький палець на нозі з терапії".

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Шері ризикнула, кардинально змінила свою кар'єру та досягнула успіху. Можливо, якщо ви нині вагаєтесь і не готові ризикнути, то приклад нашої героїні може надихнути нарешті це зробити.