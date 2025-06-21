Этот метод на 30 секунд научит вас правильно ссориться в отношениях, чтобы они не разрушились
- Уменьшить количество ссор в паре можно, предполагая положительные намерения партнера, что поможет укрепить отношения и усилить доверие.
- Чтобы разрядить конфликт, следует попробовать поставить себя на место партнера, понять его стремления и ощущения, а также внимательно слушать.
Ссорятся все пары, но если это явление постоянное – оно точно не способствует укреплению отношений. Но как уменьшить количество ссор?
Нужно научиться правильно ссориться и не допустить, чтобы ссоры стали единственным способом общения в паре. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.
Смотрите также Как лучше всего давать обратную связь в отношениях
Уменьшить количество ссор в отношениях можно с помощью одного простого правила
Конечно, есть споры здоровые и продуктивные, которые в итоге приводят к решению той или иной проблемы в паре. Но большинство ссор вредные, и их количество нужно уменьшить.
Чтобы что-то изменилось, нужно измениться. А изменение нашего мышления о наших партнерах является ключом к уменьшению споров с ними,
– говорит психолог Келли Миллер.
Чтобы этого достичь, она предлагает простое правило: предполагать положительные намерения. То есть отдавать нашим половинкам предпочтение, предполагая, что их намерения добрые, что они не стремятся к ссоре ради ссоры.
Это поможет укрепить отношения, усилить доверие и предотвратить эскалацию ссор. И с этим правилом пара не будет забывать даже во время ссор, что у них общая цель – счастье.
Когда мы разочаровываемся в своих партнерах, иногда нам кажется, что они делают что-то намеренно, чтобы нас разозлить, что сознательно игнорируют наши чувства. И мы можем настолько сосредоточиться на собственной позиции, что забываем о позиции нашего партнера,
– пишет эксперт.
Итак, как на практике применить правило позитивного намерения? Миллер поделилась несколькими стратегиями, подчеркнув при этом, что паре понадобится всего 30 секунд, чтобы разрядить конфликт.
- Поставьте себя на место половинки и попробуйте понять ее стремления, ее ощущения и их причины.
- Подумайте, что сделала ваша половинка и что сделали вы, то есть что именно вызвало конфликт.
- Учитывайте, что намерения могут и не быть положительными или отрицательными, а могут быть и нейтральными.
- Вспомните, что вам нравится в вашей паре, почему вы влюбились, что вам нравится в этих отношениях.
- Проанализируйте, есть ли у вас какие-то старые обиды и не заставляют ли они вас предполагать, что намерения являются негативными.
Также важно внимательно слушать, когда другой человек говорит, а не искать способ отреагировать так, только чтобы выиграть. Открытое слушание побуждает и другого человека делать то же самое.