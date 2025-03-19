Мэтт Барр подчеркивает, что "больше – не всегда лучше". И он знает, о чем говорит, ведь обладает половым членом, который достигает 36,8 сантиметра в длину, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Мужчина призвал парней не накачивать свои половые члены



Собственно, как выяснилось, в Британии все больше мужчин прибегают к инъекциям ботокса, гиалуроновой кислоты и силикона. И делают это, понятное дело, чтобы визуально увеличить свои пенисы.



Одна только клиника Lushful Aesthetics недавно сообщила, что 40% ее оборота в 3 миллиона долларов США – средства с процедур по наполнению половых членов.



Обратите внимание! Такие вмешательства могут нанести большой вред вашему здоровью. Более того, могут привести к смерти. А еще – они стоят бешеных денег.



Мэтт призвал мужчин принять свои естественные параметры. В то же время он отметил, что не осуждает никого. Его лишь удивляет, что такого рода вмешательства стали безумно популярными.



Это удивительно сложный орган, и, по моему мнению, вводить в него любое инородное вещество звучит как ужасная идея. Я знаю одного парня, который сильно увлекался силиконовыми инъекциями, и это закончилось инфицированием его крови,

– подчеркнул Мэтт.



Он добавил, что не стоит играть со своей анатомией лишь ради того, чтобы получить больший пенис. По словам Мэтта, "это не то, что ваши сексуальные партнеры будут считать самым желанным в вас".



Большой пенис – не такая уж и радость



Также он добавил, что иметь большой пенис – не так уж и приятно, как может показаться. По его словам, это отличный способ привлечь к себе максимум внимания. В то же время следует быть готовым, что его будет слишком много. Люди не будут сводить глаз везде: в общественном транспорте, в магазинах, в банях, на пляже.



Большой пенис может мешать в жизни / Фото freepic.diller



Наличие большого члена также делает невозможным определенные сексуальные позиции и отношения с определенными партнерами,

– поделился Мэтт.



Он добавил, что может понадобиться очень много времени, чтобы достичь желаемого уровня эрекции. И вообще следует приложить немало усилий в сексуальной жизни. И если уж уделять внимание чему-то, то лучше – 5 привычкам сна, которые помогут вам дожить до 100 лет.



"Просто помните, что 99% вашей жизни вообще не связаны с вашими гениталиями. Когда вы становитесь слишком большими, совместимость становится настоящей проблемой – маленькому автомобилю легче найти подходящее место для парковки, чем грузовику Mack Truck!" – подчеркнул он.

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Мэтт еще раз подчеркнул, что любые инъекции в пенис могут быть опасными. И добавил, что не может понять, почему все больше ребят стремятся "прокачать" свой половой член с помощью подобного рода вмешательств.

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