О них рассказало издание Medium. Оно подсветило тревожные звоночки, которые ни в коем случае не стоит игнорировать, пишет 24 Канал. Если же вы будете пренебрегать ими, то есть высокая вероятность, что ваша история дойдет до логического завершения.

Стоит внимания Микроизмена в отношениях: что это такое и 5 тонких признаков, на которые стоит обратить внимание

1. Она отстраняется от вас

Скрывать чувства сложно, их всегда видно. Так же видно, когда чувства исчезают. Между вами начнет создаваться дистанция. И физическое присутствие здесь не будет иметь никакого значения, ведь вы будете чувствовать отдаленность.

Если вам кажется, что между вами начинает проявляться пропасть, то вам не кажется. И с этим нужно что-то делать, пока у нее абсолютно не исчезли чувства к вам.

2. У нее исчезает целеустремленность в отношениях

В чем это проявляется? Она больше не верит в то, что ваши отношения имеют будущее.

Она больше ничего не планирует: ни ближайших выходных с вами, ни отпуска. В этой ситуации женщина уже видит причины завершить вашу совместную историю. И она не видит смысла напрягаться и делать хоть что-то для того, чтобы отношения продолжали развиваться.

3. Она начинает много критиковать

Так, со временем мы начинаем видеть недостатки человека, в которого мы влюблялись. Но это не значит, что нужно постоянно критиковать все, что она делает. И если женщина видит в вас одни лишь недостатки, не может избежать возможности вас уколоть из-за них – это тревожный звоночек.



Она часто критикует вас / Фото KamranAydinov

4. У нее не хватает времени на вас

К сожалению, такое случается, когда в ее жизни уже появляется кто-то другой. В таком случае женщина может с головой окунуться в новую для нее историю. Вместо этого вы отходите на второй план.

Если вы перестали вместе ходить в кино или на прогулки – задумайтесь над этим. Если она исчезает куда-то, чего не было раньше, – об этом стоит поговорить. Возможно, откровенный разговор поможет вам расставить точки над "и" и разойтись тогда, когда между вами еще не начала бушевать ненависть.

5. Секс с вами не дарит ей удовольствие

Секс – не основа отношений, но важная составляющая. И если она перестала получать удовольствие от интимной близости, то это еще один тревожный звоночек. Особенно в случаях, если раньше все было в порядке. Возможно, не все так страшно, и ее грызут проблемы на работе. Но не стоит исключать и то, что вы просто больше не возбуждаете ее.

Если она вас не любит, то ее мозг вас буквально воспринимает как раздражитель. И ее раздражает все, что вы делаете. Возвращаемся к третьему пункту этой статьи. Что мы имеем в результате? Никто не получает удовольствия от секса. Кому это нужно?

6. Ее не беспокоят проблемы в отношениях

Конечно же, крайне сложно быть счастливыми в отношениях, когда возникают проблемы. А еще сложнее, когда хлопоты грызут только вас, а ваша партнерша отстранена. Это может свидетельствовать о том, что в ее жизни есть кто-то или что-то другое, откуда она черпает ощущение счастья.

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Подчеркиваем, что это тревожные звоночки. Они не означают, что между вами пробежала черная кошка. Но вам точно нужно присмотреться к тому, что происходит между вами. Возможно, просто ваша пара переживает не лучшие времена, но все еще можно исправить.