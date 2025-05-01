Про них розповіло видання Medium. Воно підсвітило тривожні дзвіночки, які ні в якому разі не варто ігнорувати, пише 24 Канал. Якщо ж ви нехтуватимете ними, то є висока ймовірність, що ваша історія дійде до логічного завершення.

Варте уваги Мікрозрада у стосунках: що це таке і 5 тонких ознак, на які варто звернути увагу

1. Вона відсторонюється від вас

Приховувати почуття складно. Їх завжди видно. Так само видно, коли почуття зникають. Між вами почне створюватись дистанція. І фізична присутність тут не матиме жодного значення, адже ви відчуватимете віддаленість.

Якщо вам здається, що між вами починає проявлятись прірва, то вам не здається. І з цим потрібно щось робити, поки у неї абсолютно не зникли почуття до вас.

2. У неї зникає цілеспрямованість у стосунках

У чому це проявляється? Вона більше не вірить у те, що ваші стосунки мають майбутнє.

Вона більше нічого не планує: ані найближчих вихідних з вами, ані відпустки. У цій ситуації жінка вже бачить причини завершити вашу спільну історію. І вона не бачить сенсу напрягатись та робити бодай щось для того, щоб стосунки продовжували розвиватись.

3. Вона починає багато критикувати

Так, з часом ми починаємо бачити недоліки людини, в яку ми закохувались. Але це не означає, що потрібно постійно критикувати все, що вона робить. І якщо жінка бачить у вас одні лише недоліки, не може уникнути можливості вас вколоти через них – це тривожний дзвіночок.



Вона часто критикує вас / Фото KamranAydinov

4. У неї не вистачає часу на вас

На жаль, таке трапляється, коли у її житті вже з'являється хтось інший. У такому випадку жінка може з головою зануритись у нову для неї історію. Натомість ви відходите на другий план.

Якщо ви перестали разом ходити в кіно або на прогулянки – задумайтесь над цим. Якщо вона зникає кудись, чого не було раніше, – про це варто поговорити. Можливо, відверта розмова допоможе вам розставити крапки над "і" та розійтись тоді, коли між вами ще не почала вирувати ненависть.

5. Секс з вами не дарує їй задоволення

Секс – не основа стосунків, але важлива складова. І якщо вона перестала отримувати задоволення від інтимної близькості, то це ще один тривожний дзвіночок. Особливо у випадках, якщо раніше все було гаразд. Можливо, не все так страшно, і її гризуть проблеми на роботі. Але не варто виключати й те, що ви просто більше не збуджуєте її.

Якщо вона вас не кохає, то її мозок вас буквально сприймає як подразник. І її дратує все, що ви робите. Повертаємось до третього пункту цієї статті. Що ми маємо у результаті? Ніхто не отримує задоволення від сексу. Кому це потрібно?

6. Її не турбують проблеми у стосунках

Звичайно ж, вкрай складно бути щасливими у стосунках, коли виникають проблеми. А ще складніше, коли клопоти гризуть лише вас, а ваша партнерка відсторонена. Це може свідчити про те, що у її житті є хтось або щось інше, звідки вона черпає відчуття щастя.

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Наголошуємо, що це тривожні дзвіночки. Вони не означають, що між вами пробігла чорна кішка. Але вам точно потрібно придивитись до того, що відбувається між вами. Можливо, просто ваша пара переживає не найкращі часи, але все ще можна виправити.