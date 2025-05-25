Як наливати пиво професійно: 5 простих кроків, щоб забути про розлиття та зайву піну

Якщо ви постійно розливаєте пиво та втомилися від бурхливої піни, саме час навчитися наливати пиво професійно. Адже метод ідеального наливання таки існує.

І він не тільки позбавить вас незручностей, а й підсилить смак пива. Мовиться про кілька простих прийомів, про них і розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Наливаємо пиво як професіонал: ось інструкція

Крок перший – виберіть правильний келих , кружку чи стакан. Він може мати велике значення для вашого сприйняття пива. Форма келиха здатна розкрити найкращі якості напою, тому експерти зазвичай обирають класичний пінний келих для більшості лагерів, світлих елів та стаутів, а для крафтового пива та IPA – келихи у формі тюльпана на ніжці.

, кружку чи стакан. Він може мати велике значення для вашого сприйняття пива. Форма келиха здатна розкрити найкращі якості напою, тому експерти зазвичай обирають класичний пінний келих для більшості лагерів, світлих елів та стаутів, а для крафтового пива та IPA – келихи у формі тюльпана на ніжці. Крок другий – сформуйте нахил у 45 градусів. Найгірша помилка новачків – наливати пиво в келих, не думаючи про техніку. Це й призводить до неохайних розливань. А ось як треба: тримайте келих під кутом 45 градусів під пляшкою, банкою чи краном і акуратно наливайте пиво вниз по боковій стінці стакана. Це дозволить контролювати піну, зберігаючи карбонізацію.

Правильний метод наливання позбавить вас незручностей та навіть підсилить смак пива / Фото wavebreakmedia_micro@freepik