Як читати етикетку віскі: пояснення кожного пункту
- Етикетка віскі містить важливу інформацію про назву бренду, країну та регіон походження, базову категорію, витримку, типи бочок, міцність алкоголю та інші технічні деталі.
- Знання цих елементів допоможе краще зрозуміти характеристики віскі, такі як м'якість смаку, вікові особливості та навіть вплив бочок на аромат і смак.
На етикетці пляшки віскі ви побачите величезну кількість інформації. Але не лякайтеся, її розшифровка – це не складно, якщо знати основні елементи маркування.
І тоді ви спокійно розумітимете, де там назва бренду, де походження, а що свідчить про вік чи навіть про бочку. 24 Канал із посиланням на The Whiskey Wash розповість про це докладніше.
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Читаємо етикетку пляшки віскі: що означають усі позначки
Уявіть собі етикетку віскі як маршрут, скажімо, з дому на роботу. Ви ж не починаєте подорож із середини, так само є логічний спосіб прочитати етикетку. На що саме звернути увагу та у якому порядку, що має найбільший сенс, а де дрібні деталі, які навіть деякі любителі віскі не помічають? Ось вам про це посібник.
- Назва бренду і назва продукту. Найпомітніший текст, що вказує або на виробника, або на власника бренду (Glenfiddich, Johnnie Walker тощо). Після нього – конкретний продукт з асортименту бренду.
- Країна і регіон походження. У європейському варіанті це "Вироблено в Шотландії" або "Вироблено в Ірландії". У американському – це зазвичай "Американський віскі" або "Кентуккі" чи інші назви штатів. Далі йде регіональна специфікація: Спейсайд, Айла, Хайленд тощо – для скотчу. Кентуккі, Теннессі або інші штати – для бурбона. На віскі з Ірландії не підкреслюють регіони, але можуть згадувати графства.
- Базова категорія і витримка. Вона представляє метод виробництва. Single Malt означає віскі з однієї винокурні, а Blended – суміш різних сортів для м’якшого смаку. Далі число (10, 12, 18 тощо) вказує на вік віскі у пляшці. Витримка загалом – це скільки часу віскі провів у бочці, її показують у роках. Якщо вказано NAS (No Age Statement), то цей напій без витримки, і його смак залежить від майстерності купажу.
- Бочки. На віскі вказують і типи бочок, де напій витримували: з-під бурбона (додає смак ванілі та карамель), з-під хересу (сухофрукти, спеції) чи з-під вина (червоні фрукти, таніни). Крім того, віскі може бути подвійної витримки, тобто напій пробував у різних бочках.
- Технічні деталі. Це міцність алкоголю, яку у більшості країн вказують як ABV (40 – 46%). Це об'єм, стандартні розміри пляшок – 700 мілілітрів або 1 літр. Є й додаткові позначки, як-от Cask Strength (нерозбавлений) чи Non-Chill Filtered (без холодної фільтрації). І, нарешті, коди номерів партій на пляшці або етикетці. За ними відстежують деталі виробництва, якщо раптом вони вам цікаві.