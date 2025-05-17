Як читати етикетку віскі: пояснення кожного пункту

На етикетці пляшки віскі ви побачите величезну кількість інформації. Але не лякайтеся, її розшифровка – це не складно, якщо знати основні елементи маркування.

І тоді ви спокійно розумітимете, де там назва бренду, де походження, а що свідчить про вік чи навіть про бочку. 24 Канал із посиланням на The Whiskey Wash розповість про це докладніше.

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Читаємо етикетку пляшки віскі: що означають усі позначки

Уявіть собі етикетку віскі як маршрут, скажімо, з дому на роботу. Ви ж не починаєте подорож із середини, так само є логічний спосіб прочитати етикетку. На що саме звернути увагу та у якому порядку, що має найбільший сенс, а де дрібні деталі, які навіть деякі любителі віскі не помічають? Ось вам про це посібник.

Назва бренду і назва продукту. Найпомітніший текст, що вказує або на виробника, або на власника бренду (Glenfiddich, Johnnie Walker тощо). Після нього – конкретний продукт з асортименту бренду.

Найпомітніший текст, що вказує або на виробника, або на власника бренду (Glenfiddich, Johnnie Walker тощо). Після нього – конкретний продукт з асортименту бренду. Країна і регіон походження. У європейському варіанті це "Вироблено в Шотландії" або "Вироблено в Ірландії". У американському – це зазвичай "Американський віскі" або "Кентуккі" чи інші назви штатів. Далі йде регіональна специфікація: Спейсайд, Айла, Хайленд тощо – для скотчу. Кентуккі, Теннессі або інші штати – для бурбона. На віскі з Ірландії не підкреслюють регіони, але можуть згадувати графства.

Розшифровка етикетки віскі – це не складно, якщо знати основні елементи маркування / Колаж 24 Каналу фото sandstrompartners і freepik